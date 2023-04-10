Путин и смерть, черный лебедь для России, агент КГБ Трамп, Си Цзиньпин в Кремле. Интервью Гордона со Швецом. Видео

Швец: Не исключено, что враг будет драпать из Крыма, задрав портки Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Швец говорил о:

том, является ли он агентом России;

ситуации на фронте, контрнаступлении Украины и деоккупации Крыма;

вероятности, что Россия применит ядерное оружие;

том, может ли Китай предоставить России оружие;

председателе КНР Си Цзиньпине и его переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном;

Путине и его планах;

бывшем президенте США Дональде Трампе и о том, в чем опасность его повторного прихода к власти;

том, когда может закончиться война между Россией и Украиной.

"Наступление на Крым будет очень тяжелой битвой с очень большими потерями. Это худший вариант. Хотя не исключено, что враг будет драпать, задрав портки, как это было в Харьковской области несколько месяцев назад", – сказал Швец.

Швец родился в 1952 году в Харькове. Окончил Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (сейчас – Российский университет дружбы народов) в области международного права, а также Краснознаменный институт КГБ СССР имени Ю.В. Андропова, где учился вместе с Путиным.

В 1980-х, в разгар холодной войны, был разведчиком в США. Работал под прикрытием корреспондента Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС), собирал и анализировал информацию о возможном внезапном ядерном ударе Америки по СССР. В 1990-м Швец уволился со службы, а спустя три года эмигрировал в США, где выпустил книгу "Вашингтонская резидентура: моя жизнь шпиона КГБ в Америке".

Более 20 лет возглавляет американскую фирму по сбору информации и оценке коммерческих рисков компаний.