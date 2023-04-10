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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Путин и смерть, черный лебедь для России, агент КГБ Трамп, Си Цзиньпин в Кремле. Интервью Гордона со Швецом. Видео

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Швец: Не исключено, что враг будет драпать из Крыма, задрав портки
Швец: Не исключено, что враг будет драпать из Крыма, задрав портки 
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с живущим в США бывшим советским разведчиком и сокурсником президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрием Швецом.

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Швец говорил о:

  • том, является ли он агентом России;
  • ситуации на фронте, контрнаступлении Украины и деоккупации Крыма;
  • вероятности, что Россия применит ядерное оружие;
  • том, может ли Китай предоставить России оружие;
  • председателе КНР Си Цзиньпине и его переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном;
  • Путине и его планах;
  • бывшем президенте США Дональде Трампе и о том, в чем опасность его повторного прихода к власти; 
  • том, когда может закончиться война между Россией и Украиной. 

"Наступление на Крым будет очень тяжелой битвой с очень большими потерями. Это худший вариант. Хотя не исключено, что враг будет драпать, задрав портки, как это было в Харьковской области несколько месяцев назад", – сказал Швец. 

Швец родился в 1952 году в Харькове. Окончил Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (сейчас – Российский университет дружбы народов) в области международного права, а также Краснознаменный институт КГБ СССР имени Ю.В. Андропова, где учился вместе с Путиным. 

В 1980-х, в разгар холодной войны, был разведчиком в США. Работал под прикрытием корреспондента Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС), собирал и анализировал информацию о возможном внезапном ядерном ударе Америки по СССР. В 1990-м Швец уволился со службы, а спустя три года эмигрировал в США, где выпустил книгу "Вашингтонская резидентура: моя жизнь шпиона КГБ в Америке".

Более 20 лет возглавляет американскую фирму по сбору информации и оценке коммерческих рисков компаний. 

видео

Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Юрий Швец, война России против Украины
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