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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Швец: Чем больше в России криков о чудо-оружии, тем больше они понимают, что им кирдык. Ничего у них не будет

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Швец: Когда шок и ужас это Рогозин и Медведев, это, кроме смеха, ничего не вызывает
Швец: Когда шок и ужас – это Рогозин и Медведев, это, кроме смеха, ничего не вызывает
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман живущий в США бывший советский разведчик и сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец заявил, что у России нет современного вооружения, которое могло бы переломить ход войны в Украине.

"[Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий] Рогозин, который полечил свою задницу, недавно рассказал о том, что россияне изобрели какого-то убийцу [танков] Leopard, супер-машина. [Президент РФ Владимир] Путин недавно обмолвился, что у них есть еще какое-то там супер-оружие. Как вы думаете, есть ли у России какие-то современные разработки вооружений, которые они держат пока как козырь в кармане?" – поинтересовалась Бацман.

"Практически уверен, что нет. Чтобы были разработки, надо работать было над ними не месяц, не два, не 10, а лет 10–20, сколько он сидел президентом. Они же ни черта для этого не делали. Они все разворовывали и строили себе дворцы, покупали яхты. У них армия, которую не создали. Я всегда говорил, что они создавали армию для понтов ближнему зарубежью, вдоль границ Российской Федерации, для быстрых, молниеносных, победоносных войн против таких маленьких государств, как Грузия. Против, как они считали, безоружной Украины, у которой, как они считали, Вооруженных сил практически нет", – сказал Швец.

По его мнению, разговоры о новом оружии в России ведут, поскольку понимают, что не могут выиграть войну в Украине.

"Все эти разговоры о чудо-оружии... Ну как же они напоминают последние месяцы и даже год Третьего рейха. Чем ближе к концу этого Третьего рейха, тем больше было криков про чудо-оружие: "Вот сейчас мы сделаем чудо-оружие, вот сейчас мы все это покажем..." Для меня лично: чем больше этих криков о чудо-оружии, тем больше они понимают, что им кирдык. Они сами себя успокаивают, что что-то там будет. Ничего у них не будет", – подчеркнул Швец.

Он отметил, что на каждую угрозу россиян Запад готов ответить новыми поставками все более мощного вооружения Украине.

"Запад ответит на каждое их новое чудо- так называемое оружие своим более новым оружием, поставкой своего более нового оружия Украине, которое нейтрализует их так называемое чудо-оружие. Сейчас стратегия одна, самая главная у Соединенных Штатов в этой войне: сделать так, чтобы даже Путин, эта бледная моль и окурок, понял, что он не может выиграть эту войну. Это самое главное. Прежде всего это надо показать на поле боя и, помимо этого, на экономическом фронте", – заявил Швец.

По его мнению, санкции начали действовать и экономика России может пошатнуться уже в этом году.

"На фоне санкций, которые ввели в декабре на нефтепродукты, – это колоссальный удар, у россиян дела очень плохо. У них сокращается производство нефти, производство нефтепродуктов, бюджет уже трещит. Сейчас новый этап санкций – это катастрофа, то есть треск настоящий экономики у них должен произойти в этом году. Вот совокупность всего этого покажет... Ну какое чудо-оружие? О чем вы говорите? Мультик еще один нарисуют. Потому что когда изобретают чудо-оружие, об этом не болтают – его тут же внезапно демонстрируют на поле боя, чтобы был шок, ужас. А когда шок и ужас – это Рогозин и [заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий] Медведев, это, кроме смеха, ничего не вызывает", – пояснил Швец.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года страны Запада увеличили Украине военную помощь. Для координации ее предоставления была создана контактная группа "Рамштайн", в которую входит около 50 стран. Украина получает от союзников бронетехнику, артиллерийские системы, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотники, боеприпасы и другое.

В январе 2023 года западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии – Challenger 2, Leopard 2 и Abrams. На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.

Украинские власти призывают западные страны передать Украине современные истребители и дальнобойные ракеты. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки"

9 февраля на саммите Евросоюза в Брюсселе Зеленский обсудил поддержку Украины в борьбе с российской агрессией с лидерами Европы. Он заявил, что Украине нужны боевая авиация, бронетехника, артиллерия и ПВО.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Владимир Путин, США, Украина, оружие, санкции, война, экономика, вооружение, Дмитрий Рогозин, Алеся Бацман, Юрий Швец, война России против Украины, интервью, нефтепродукты
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