Швец: Чем больше в России криков о чудо-оружии, тем больше они понимают, что им кирдык. Ничего у них не будет

Швец: Когда шок и ужас – это Рогозин и Медведев, это, кроме смеха, ничего не вызывает Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

"[Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий] Рогозин, который полечил свою задницу, недавно рассказал о том, что россияне изобрели какого-то убийцу [танков] Leopard, супер-машина. [Президент РФ Владимир] Путин недавно обмолвился, что у них есть еще какое-то там супер-оружие. Как вы думаете, есть ли у России какие-то современные разработки вооружений, которые они держат пока как козырь в кармане?" – поинтересовалась Бацман.

"Практически уверен, что нет. Чтобы были разработки, надо работать было над ними не месяц, не два, не 10, а лет 10–20, сколько он сидел президентом. Они же ни черта для этого не делали. Они все разворовывали и строили себе дворцы, покупали яхты. У них армия, которую не создали. Я всегда говорил, что они создавали армию для понтов ближнему зарубежью, вдоль границ Российской Федерации, для быстрых, молниеносных, победоносных войн против таких маленьких государств, как Грузия. Против, как они считали, безоружной Украины, у которой, как они считали, Вооруженных сил практически нет", – сказал Швец.

По его мнению, разговоры о новом оружии в России ведут, поскольку понимают, что не могут выиграть войну в Украине.

"Все эти разговоры о чудо-оружии... Ну как же они напоминают последние месяцы и даже год Третьего рейха. Чем ближе к концу этого Третьего рейха, тем больше было криков про чудо-оружие: "Вот сейчас мы сделаем чудо-оружие, вот сейчас мы все это покажем..." Для меня лично: чем больше этих криков о чудо-оружии, тем больше они понимают, что им кирдык. Они сами себя успокаивают, что что-то там будет. Ничего у них не будет", – подчеркнул Швец.

Он отметил, что на каждую угрозу россиян Запад готов ответить новыми поставками все более мощного вооружения Украине.

"Запад ответит на каждое их новое чудо- так называемое оружие своим более новым оружием, поставкой своего более нового оружия Украине, которое нейтрализует их так называемое чудо-оружие. Сейчас стратегия одна, самая главная у Соединенных Штатов в этой войне: сделать так, чтобы даже Путин, эта бледная моль и окурок, понял, что он не может выиграть эту войну. Это самое главное. Прежде всего это надо показать на поле боя и, помимо этого, на экономическом фронте", – заявил Швец.

По его мнению, санкции начали действовать и экономика России может пошатнуться уже в этом году.

"На фоне санкций, которые ввели в декабре на нефтепродукты, – это колоссальный удар, у россиян дела очень плохо. У них сокращается производство нефти, производство нефтепродуктов, бюджет уже трещит. Сейчас новый этап санкций – это катастрофа, то есть треск настоящий экономики у них должен произойти в этом году. Вот совокупность всего этого покажет... Ну какое чудо-оружие? О чем вы говорите? Мультик еще один нарисуют. Потому что когда изобретают чудо-оружие, об этом не болтают – его тут же внезапно демонстрируют на поле боя, чтобы был шок, ужас. А когда шок и ужас – это Рогозин и [заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий] Медведев, это, кроме смеха, ничего не вызывает", – пояснил Швец.

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