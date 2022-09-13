Путину все сложнее скрыть от россиян свои неудачи в Украине – Кирби

Кирби заявил, что США продолжат обеспечивать Украину инструментами, которые ей необходимы "для продолжения успеха" Фото: EPA

В то же время, по его словам, Белый дом не может с уверенностью сказать, что это "важный, поворотный момент в войне". Но США продолжат обеспечивать Украину инструментами и возможностями, которые ей необходимы "для продолжения успеха", добавил он.

Отвечая на вопрос CNN, насколько серьезным может быть ответный удар президента России Владимира Путина, Кирби заявил, что российскому президенту "все труднее скрывать от россиян размеры, масштабы и размах своих неудач в Украине".

Он также отметил, что с первых дней войны у российских солдат не было сплоченности, морального духа и хорошего руководства.