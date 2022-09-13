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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путину все сложнее скрыть от россиян свои неудачи в Украине – Кирби

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Кирби заявил, что США продолжат обеспечивать Украину инструментами, которые ей необходимы "для продолжения успеха"
Кирби заявил, что США продолжат обеспечивать Украину инструментами, которые ей необходимы "для продолжения успеха"
Фото: EPA

Координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности США Джон Кирби назвал недавние успехи Украины в наступлении "впечатляющими". Такое мнение он выразил в комментарии CNN, сообщил телеканал 12 сентября.

В то же время, по его словам, Белый дом не может с уверенностью сказать, что это "важный, поворотный момент в войне". Но США продолжат обеспечивать Украину инструментами и возможностями, которые ей необходимы "для продолжения успеха", добавил он.

Отвечая на вопрос CNN, насколько серьезным может быть ответный удар президента России Владимира Путина, Кирби заявил, что российскому президенту "все труднее скрывать от россиян размеры, масштабы и размах своих неудач в Украине".

Он также отметил, что с первых дней войны у российских солдат не было сплоченности, морального духа и  хорошего руководства. 

Контекст:

Учитывая территорию, захваченную в 2014 году, российские оккупанты контролируют АР Крым и часть Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

2 июня Зеленский заявил, что всего под контролем РФ находится почти 20% территории Украины – около 125 тыс. км². 

С начала сентября украинские военные освободили более 6 тыс. км² территории Украины – на востоке и на юге страны, заявлял президент Украины Владимир Зеленский.  "Движение наших войск продолжается", – добавил глава государства.

США последовательно поддерживают Украину в ее противостоянии российской агрессии, предоставляя финансовую, гуманитарную и военную помощь.

По данным Пентагона, с января 2021 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $13,5 млрд. В общей сложности с 2014 года – на сумму более $15,5 млрд.

Теги: Украина, Белый дом, Владимир Зеленский, российская агрессия, наступление, война России против Украины, Джон Кирби, российские оккупанты, деоккупация
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