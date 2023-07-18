Рахманин: Я очень легко представляю обстоятельства, при которых Россия проиграет войну и Путин останется у власти. Россия не выдаст своих преступников

Рахманин: Россия может эту войну проиграть, но даже проиграв эту войну, она преступников своих не выдаст Фото: goloszmin.org

"Я очень легко представляю историю, обстоятельства, при которых Россия: а) проигрывает войну; б) Путин остается у власти", – заявил он.

Народный депутат отметил, что раскаяния россиян не будет. Возможно, будут извинения, но при условии" декоративных изменений режима", добавил Рахманин. Также он не верит, что страна-агрессор РФ заплатит Украине репарации.

"Я думаю, что в качестве репараций будут просто привлекаться средства российских физических и юридических лиц, которые заморожены в странах Запада. Вот они фактически будут использоваться в качестве репараций. Россия не будет платить репарации. Еще раз говорю: все то, о чем мы говорим: отказ от ядерного оружия, наказание преступников, репарации, – возможно только при военном сокрушительном поражении российского государства полного. Не проигрыша российско-украинской войны, а полного", – сказал Рахманин.

По мнению парламентария, если Россия не потерпит сокрушительного военного поражения, осуждение российских военных преступников маловероятно.

"Ну, давайте будем реалистами. Требовать этого нужно. В каком-нибудь далеком будущем это возможно. Например, если мы говорим об изменении режима, об изменении условий, обстоятельств. Сегодня это не выглядит... Россия может эту войну проиграть, но, даже проиграв эту войну, она преступников своих не выдаст", – сказал Рахманин.

Он считает, что возможностей и инструментов, как привлечь российских военных преступников к ответственности, "реалистично нет".

"Это то же самое, что мы говорим о ядерном оружии. Надо забрать у России ядерное оружие, но как его забрать, никто не знает", – резюмировал нардеп.

Рахманин: Тот, кто придумает реальные гарантии безопасности для Украины, получит Нобелевскую премию. Потому что их не существует – лишь пятая статья или ядерное оружие. Читайте полный текст интервью

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