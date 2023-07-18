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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Рахманин: Я очень легко представляю обстоятельства, при которых Россия проиграет войну и Путин останется у власти. Россия не выдаст своих преступников

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Рахманин: Россия может эту войну проиграть, но даже проиграв эту войну, она преступников своих не выдаст
Рахманин: Россия может эту войну проиграть, но даже проиграв эту войну, она преступников своих не выдаст
Фото: goloszmin.org

Народный депутат от фракции "Голос", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин не верит, что, проиграв войну, страна-агрессор РФ заплатит Украине репарации и принесет извинения. Об этом он заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Я очень легко представляю историю, обстоятельства, при которых Россия: а) проигрывает войну; б) Путин остается у власти", – заявил он.

Народный депутат отметил, что раскаяния россиян не будет. Возможно, будут извинения, но при условии" декоративных изменений режима", добавил Рахманин. Также он не верит, что страна-агрессор РФ заплатит Украине репарации. 

"Я думаю, что в качестве репараций будут просто привлекаться средства российских физических и юридических лиц, которые заморожены в странах Запада. Вот они фактически будут использоваться в качестве репараций. Россия не будет платить репарации. Еще раз говорю: все то, о чем мы говорим: отказ от ядерного оружия, наказание преступников, репарации, – возможно только при военном сокрушительном поражении российского государства полного. Не проигрыша российско-украинской войны, а полного", – сказал Рахманин.

По мнению парламентария, если Россия не потерпит сокрушительного военного поражения, осуждение российских военных преступников маловероятно. 

"Ну, давайте будем реалистами. Требовать этого нужно. В каком-нибудь далеком будущем это возможно. Например, если мы говорим об изменении режима, об изменении условий, обстоятельств. Сегодня это не выглядит... Россия может эту войну проиграть, но, даже проиграв эту войну, она преступников своих не выдаст", – сказал Рахманин.

Он считает, что возможностей и инструментов, как привлечь российских военных преступников к ответственности, "реалистично нет". 

"Это то же самое, что мы говорим о ядерном оружии. Надо забрать у России ядерное оружие, но как его забрать, никто не знает", – резюмировал нардеп.

Рахманин: Тот, кто придумает реальные гарантии безопасности для Украины, получит Нобелевскую премию. Потому что их не существует – лишь пятая статья или ядерное оружие. Читайте полный текст интервью 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 31 декабря 2022 года говорил, что в 2023-м война РФ против Украины закончится и во второй половине года – ближе к его концу – "будут хорошие новости".

По оценке украинского правительства на начало 2023 года, нанесенный ущерб Украине в результате войны превышает $700 млрд. Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Украина, Сергей Рахманин, военные, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, будущее, репарации
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