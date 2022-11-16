"Разруха и смерть". Минобороны Украины опубликовало видео из деоккупированной Макеевки Луганской области

Судьба мирного населения, еще остающегося в селе Макеевка, россиян не интересует, отметили в Луганской ОВА Скриншот: Військове телебачення України / YouTube

Об этом сообщается в Facebook Минобороны Украины.

"Село Макеевка, что в Луганской области, – под контролем Украины. Ни одного уцелевшего дома, разруха и смерть – последствия "русского мира", царившего здесь восемь месяцев, – говорится в сообщении. – Но украинские защитники вернули Макеевку домой – в Украину! А рашистам, посягнувшим на украинскую землю, еще раз доказали, кто здесь хозяин".

Минобороны опубликовало видеоматериал Военного телевидения Украины, на котором видны разрушения, совершенные российскими войсками в Макеевке.

Как рассказали в Луганской ОВА в Telegram, после отступления оккупанты применяют свою привычную тактику – обстреливают населенный пункт из всех видов артиллерии.

"Судьба мирного населения, еще остающегося в селе Макеевка, россиян не интересует", – подчеркнули в ОВА.

Макеевка находится возле админграниц Харьковской, Донецкой и Луганской областей.

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