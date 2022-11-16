"Разруха и смерть". Минобороны Украины опубликовало видео из деоккупированной Макеевки Луганской области

Об этом сообщается в Facebook Минобороны Украины.
"Село Макеевка, что в Луганской области, – под контролем Украины. Ни одного уцелевшего дома, разруха и смерть – последствия "русского мира", царившего здесь восемь месяцев, – говорится в сообщении. – Но украинские защитники вернули Макеевку домой – в Украину! А рашистам, посягнувшим на украинскую землю, еще раз доказали, кто здесь хозяин".
Минобороны опубликовало видеоматериал Военного телевидения Украины, на котором видны разрушения, совершенные российскими войсками в Макеевке.
Как рассказали в Луганской ОВА в Telegram, после отступления оккупанты применяют свою привычную тактику – обстреливают населенный пункт из всех видов артиллерии.
"Судьба мирного населения, еще остающегося в селе Макеевка, россиян не интересует", – подчеркнули в ОВА.
Макеевка находится возле админграниц Харьковской, Донецкой и Луганской областей.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
28 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорил, что ВСУ каждый день продвигаются в Луганской области на один – три километра.
14 ноября Гайдай сообщил, что ВСУ освободили от оккупантов 12 населенных пунктов Луганской области, его цитирует Telegram ОВА.