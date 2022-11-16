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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Разруха и смерть". Минобороны Украины опубликовало видео из деоккупированной Макеевки Луганской области

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Судьба мирного населения, еще остающегося в селе Макеевка, россиян не интересует, отметили в Луганской ОВА
Судьба мирного населения, еще остающегося в селе Макеевка, россиян не интересует, отметили в Луганской ОВА
Скриншот: Військове телебачення України / YouTube

За восемь месяцев оккупации россияне повредили все дома в Макеевке Луганской области.

Об этом сообщается в Facebook Минобороны Украины.

"Село Макеевка, что в Луганской области, – под контролем Украины. Ни одного уцелевшего дома, разруха и смерть – последствия "русского мира", царившего здесь восемь месяцев, – говорится в сообщении. – Но украинские защитники вернули Макеевку домой – в Украину! А рашистам, посягнувшим на украинскую землю, еще раз доказали, кто здесь хозяин".

Минобороны опубликовало видеоматериал Военного телевидения Украины, на котором видны разрушения, совершенные российскими войсками в Макеевке.

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/videos/1078141652870659/

Как рассказали в Луганской ОВА в Telegram, после отступления оккупанты применяют свою привычную тактику – обстреливают населенный пункт из всех видов артиллерии.

"Судьба мирного населения, еще остающегося в селе Макеевка, россиян не интересует", – подчеркнули в ОВА.

Макеевка находится возле админграниц Харьковской, Донецкой и Луганской областей.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

28 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорил, что ВСУ каждый день продвигаются в Луганской области на один – три километра.

14 ноября Гайдай сообщил, что ВСУ освободили от оккупантов 12 населенных пунктов Луганской области, его цитирует Telegram ОВА.

Теги: Россия, Украина, смерть, Луганская область, оккупация, артиллерия, Луганская ОГА, видео, Минобороны, обстрелы, война России против Украины, разрушения, население, село, российские оккупанты
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