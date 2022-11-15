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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Луганская земля завалена трупами россиян". Гайдай заявил, что ВСУ приближаются к крупным оккупированным городам области

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Гайдай: Неподготовленные свежемобилизованные не могут пережить больше одного боя
Гайдай: Неподготовленные свежемобилизованные не могут пережить больше одного боя
Фото: Сергій Гайдай / Луганська ОДА / Telegram

Украинские военные приближаются к крупным оккупированным городам Луганской области. Об этом 15 ноября в эфире национального телемарафона заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, запись он опубликовал в Telegram.

"Линия фронта приближается к крупным оккупированным городам Луганской области, местные жители уже "слышат" продвижение ВСУ", – сказал глава ОВА.

Он уточнил, что речь идет о Рубежном и Кременной.

"Луганская земля завалена трупами россиян. Тела никто не собирает. Иногда орки бросают и раненых. Неподготовленные свежемобилизованные не могут пережить больше одного боя", – подчеркнул Гайдай.

В то же время он отметил, что противник продолжает стягивать резервы в Луганскую область, поэтому "российский могильник с каждым днем становится все больше".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на востоке и юге. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

28 октября Гайдай говорил, что ВСУ каждый день продвигаются в Луганской области на один – три километра.

14 ноября он сообщил, что деоккупированы 12 населенных пунктов региона.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Рубежное, Сергей Гайдай, ВСУ, война России против Украины, Кременная, контрнаступление
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