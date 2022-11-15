"Луганская земля завалена трупами россиян". Гайдай заявил, что ВСУ приближаются к крупным оккупированным городам области

Гайдай: Неподготовленные свежемобилизованные не могут пережить больше одного боя Фото: Сергій Гайдай / Луганська ОДА / Telegram

"Линия фронта приближается к крупным оккупированным городам Луганской области, местные жители уже "слышат" продвижение ВСУ", – сказал глава ОВА.

Он уточнил, что речь идет о Рубежном и Кременной.

"Луганская земля завалена трупами россиян. Тела никто не собирает. Иногда орки бросают и раненых. Неподготовленные свежемобилизованные не могут пережить больше одного боя", – подчеркнул Гайдай.

В то же время он отметил, что противник продолжает стягивать резервы в Луганскую область, поэтому "российский могильник с каждым днем становится все больше".

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