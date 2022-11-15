"Луганская земля завалена трупами россиян". Гайдай заявил, что ВСУ приближаются к крупным оккупированным городам области

"Линия фронта приближается к крупным оккупированным городам Луганской области, местные жители уже "слышат" продвижение ВСУ", – сказал глава ОВА.
Он уточнил, что речь идет о Рубежном и Кременной.
"Луганская земля завалена трупами россиян. Тела никто не собирает. Иногда орки бросают и раненых. Неподготовленные свежемобилизованные не могут пережить больше одного боя", – подчеркнул Гайдай.
В то же время он отметил, что противник продолжает стягивать резервы в Луганскую область, поэтому "российский могильник с каждым днем становится все больше".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на востоке и юге. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
28 октября Гайдай говорил, что ВСУ каждый день продвигаются в Луганской области на один – три километра.
14 ноября он сообщил, что деоккупированы 12 населенных пунктов региона.