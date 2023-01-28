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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников встретился с американскими инспекторами в Киеве

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Резников заявил, что партнеры убедились в открытости Украины
Резников заявил, что партнеры убедились в открытости Украины
Фото: Резніков Олексій / Facebook

Министр обороны Украины Алексей Резников 27 января встретился в Киеве с делегацией американских инспекторов, которые приехали в Украину для контроля за использованием предоставленной США помощи.

Об этом Резников сообщил в Facebook. 

"Украина победит в этой войне. Это самые важные слова, которые я слышу при каждой встрече с нашими международными друзьями и партнерами. Сегодня это повторил мой коллега генеральный инспектор министерства обороны США Роберт Сторч, которого я рад приветствовать вместе с делегацией в Киеве. Содержательная, предметная встреча, результаты которой важны для дальнейшего тесного сотрудничества", – отметил министр. 

Резников озвучил ключевые тезисы по итогам встречи. Первый – это доверие. На нем построены отношения Украины и партнеров, сообщил глава Минобороны. 

"Транспаретность всех без исключения процессов – то, чего мы достигли и что продолжаем соблюдать", – заявил он. 

Резников продолжил, что в Минобороны и Вооруженных силах Украины уделяется очень пристальное внимание вопросу поставки оружия и его учета. 

"Делегация инспекторов США положительно отметила первые результаты внедрения Министерством обороны Украины логистической программы LOGFAS, позволяющей мониторить поставки Украине вооружения от стран-партнеров и контролировать движение материально-технической помощи. Обсудили дальнейшую работу по автоматизации для обеспечения контроля и невозможности коррупции. И я, и господин Сторч высказались за важность контроля. Наши партнеры убедились, что все вооружение и оборудование, доставляемое из США в соответствующем количестве, эффективно применяется украинскими защитниками. И главное: наши партнеры, как и мы, уверены: Украина победит. И они с нами рядом на всех этапах этой борьбы со злом мирового масштаба", – добавил он. 

Резников высказал уверенность, что война завершится победой Украины. 

"И именно поэтому уже сейчас мы должны закладывать фундамент для сотрудничества в послевоенное время – для восстановления независимой и суверенной Украины. Не постсоветской. И важно, чтобы эта стратегия была известна нашим союзникам и друзьям за рубежом, которые в очередной раз сегодня убедились в нашей полной открытости", – подчеркнул он. 

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/pfbid02HCBqdL3qmsqiTp2sSs1tNg5fYdd4P4SrYfZ4Gw6tCqSUhXHjNdETHCfty5ZRPdacl

Контекст:

О том, что в Украину прибыли американские аудиторы, цель которых – проверить использование Украиной военной помощи, предоставляемой Западом, сообщала заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд 26 января. 

С призывами провести аудит предоставленной Украине помощи выступали в Республиканской партии США. 

Посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью ABC News 18 декабря заявила, что Киев приветствует призывы Республиканской партии к большей подотчетности Украины. Она отметила, что Украина работает с Конгрессом на "двухпартийной основе". По словам Маркаровой, уже существует отчетность по бюджетным программам и Украина "ждет продолжения" работы по этому направлению.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Алексей Резников, аудит, Роберт Сторч
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