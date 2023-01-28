Резников встретился с американскими инспекторами в Киеве

Об этом Резников сообщил в Facebook.

"Украина победит в этой войне. Это самые важные слова, которые я слышу при каждой встрече с нашими международными друзьями и партнерами. Сегодня это повторил мой коллега генеральный инспектор министерства обороны США Роберт Сторч, которого я рад приветствовать вместе с делегацией в Киеве. Содержательная, предметная встреча, результаты которой важны для дальнейшего тесного сотрудничества", – отметил министр.

Резников озвучил ключевые тезисы по итогам встречи. Первый – это доверие. На нем построены отношения Украины и партнеров, сообщил глава Минобороны.

"Транспаретность всех без исключения процессов – то, чего мы достигли и что продолжаем соблюдать", – заявил он.

Резников продолжил, что в Минобороны и Вооруженных силах Украины уделяется очень пристальное внимание вопросу поставки оружия и его учета.

"Делегация инспекторов США положительно отметила первые результаты внедрения Министерством обороны Украины логистической программы LOGFAS, позволяющей мониторить поставки Украине вооружения от стран-партнеров и контролировать движение материально-технической помощи. Обсудили дальнейшую работу по автоматизации для обеспечения контроля и невозможности коррупции. И я, и господин Сторч высказались за важность контроля. Наши партнеры убедились, что все вооружение и оборудование, доставляемое из США в соответствующем количестве, эффективно применяется украинскими защитниками. И главное: наши партнеры, как и мы, уверены: Украина победит. И они с нами рядом на всех этапах этой борьбы со злом мирового масштаба", – добавил он.

Резников высказал уверенность, что война завершится победой Украины.

"И именно поэтому уже сейчас мы должны закладывать фундамент для сотрудничества в послевоенное время – для восстановления независимой и суверенной Украины. Не постсоветской. И важно, чтобы эта стратегия была известна нашим союзникам и друзьям за рубежом, которые в очередной раз сегодня убедились в нашей полной открытости", – подчеркнул он.