РФ, вероятно, пытается создать буферную зону вокруг Луганской области – британская разведка

В министерстве отметили, что в последние дни усилился артиллерийский обстрел севернее линии фронта в Луганской и Харьковской областях.

"Это, вероятно, сопровождалось некоторым увеличением атак российских малых подразделений, но ситуация была запутана российской дезинформацией. Россия, вероятно, добилась лишь незначительных успехов, но возобновление ее активности на севере подчеркивает важность [этой территории] для Кремля, когда она одновременно сталкивается со значительным давлением в южном запорожском секторе. Российская западная группа войск, вероятно, пытается вернуться к реке Оскол, чтобы создать буферную зону вокруг Луганской области, обладание которой Россия почти наверняка считает одной из своих основных целей войны", – говорится в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 July 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/Sjb1ItX9C4



* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/Pqy5hxC8Sx — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 23, 2023

Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил 17 июля, что российские оккупанты сосредоточили очень мощную группировку на лимано-купянском направлении – более 100 тыс. личного состава. По его словам, на вооружении этой группировки оккупантов есть более 900 танков и 555 артсистем, а также 370 реактивных систем залпового огня.

О том, что оккупанты перешли в наступление на купянском направлении, 17 июля сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Он подчеркнул, что россияне хотят "разгромить наши войска в районе Купянска и продолжить наступление в глубину наших боевых порядков".