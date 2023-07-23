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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ, вероятно, пытается создать буферную зону вокруг Луганской области – британская разведка

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В ВСУ сообщили 17 июля, что оккупанты сосредоточили очень мощную группировку на лимано-купянском направлении
В ВСУ сообщили 17 июля, что оккупанты сосредоточили очень мощную группировку на лимано-купянском направлении
Фото: EPA

Российские оккупанты, вероятно, пытаются создать буферную зону севернее Луганской области. Об этом сообщила в Twitter 23 июля пресс-служба минобороны Великобритании со ссылкой на обзор британской разведки.

В министерстве отметили, что в последние дни усилился артиллерийский обстрел севернее линии фронта в Луганской и Харьковской областях.

"Это, вероятно, сопровождалось некоторым увеличением атак российских малых подразделений, но ситуация была запутана российской дезинформацией. Россия, вероятно, добилась лишь незначительных успехов, но возобновление ее активности на севере подчеркивает важность [этой территории] для Кремля, когда она одновременно сталкивается со значительным давлением в южном запорожском секторе. Российская западная группа войск, вероятно, пытается вернуться к реке Оскол, чтобы создать буферную зону вокруг Луганской области, обладание которой Россия почти наверняка считает одной из своих основных целей войны", – говорится в сообщении.

Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил 17 июля, что российские оккупанты сосредоточили очень мощную группировку на лимано-купянском направлении – более 100 тыс. личного состава. По его словам, на вооружении этой группировки оккупантов есть более 900 танков и 555 артсистем, а также 370 реактивных систем залпового огня.

О том, что оккупанты перешли в наступление на купянском направлении, 17 июля сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Он подчеркнул, что россияне хотят "разгромить наши войска в районе Купянска и продолжить наступление в глубину наших боевых порядков".

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. По состоянию на утро 17 июля силы обороны в ходе контрнаступления освободили 210 км² территории, сообщили в Минобороны.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Великобритания, Луганская область, разведка, Купянск, война России против Украины
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