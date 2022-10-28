"Риск для столицы никуда не исчезал". Новоназначенный глава КГВА заявил, что со стороны РФ желание захватить Киев "всегда есть"

В Генштабе ВСУ не исключают повторного наступления России на Киев со стороны ЧАЭС и Черниговской области Фото: EPA

Об этом в интервью НВ, опубликованном 28 октября, сообщил глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Попко начальником КГВА указом от 21 октября, на этой должности он заменил Николая Жирнова. Глава государства выразил убеждение, что боевой опыт Попко "будет способствовать укреплению обороны и безопасности столицы".

Журналист спросил главу КГВА, значит ли это, что выросли риски повторного нападения оккупантов на Киев с севера.

"Враг продолжает захватническую войну, в которой погибает… украинский народ. Он уничтожает инфраструктуру государства. Риск для столицы, как и нашей страны, никуда не исчезал. Поэтому мы все работаем на оборону нашей страны. Наша основная цель — победить, – ответил Попко. – Я думаю, что со стороны РФ желание захватить столицу Украины всегда есть и Россия не отказалась от него… В любом случае мы готовы к любым действиям со стороны противника".

По словам главы КГВА, в настоящее время "проводится работа по обеспечению частей и подразделений, задействованных в обороне города".

"Совершенствуется система оборонных рубежей, районов и позиций, обустроены разного рода заграждения, включая минно-взрывные. Создана система огневого поражения, существенно усовершенствуется система противовоздушной обороны. Все коммунальные службы города готовы выполнять свои задачи", – отметил Попко.

В Генштабе ВСУ не исключают повторного наступления России на Киев со стороны ЧАЭС и Черниговской области. Украина "уже нарастила свою группировку на северном направлении", рассказал 27 октября замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

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