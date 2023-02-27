Россия накопила сотни боевых самолетов и хочет использовать их на востоке Украины – ГУР

"Речь идет не о скоплении на границе. Враг накопил шоковую авиационную группу, которая находится не менее чем в 200 км от границы. Эта группа может быть вовлечена в штурмовое нападение в районах, где враг будет иметь некоторый успех", – сказал Черняк.

По его словам, Россия не выполнила ни одной задачи, поставленной в войне, и теперь оккупанты смотрят, где могут добиться хоть какого-то тактического успеха, чтобы подкрепить его авиацией. Черняк отметил, что в первую очередь это направление Донецка.

"О числе – на самом деле это сотни единиц. Но сколько из этих сотен способны работать? Они также используют авиацию советского времени. Трудно спрогнозировать, насколько она в рабочем, боевом состоянии", – сказал Черняк.