Россия накопила сотни боевых самолетов и хочет использовать их на востоке Украины – ГУР

"Речь идет не о скоплении на границе. Враг накопил шоковую авиационную группу, которая находится не менее чем в 200 км от границы. Эта группа может быть вовлечена в штурмовое нападение в районах, где враг будет иметь некоторый успех", – сказал Черняк.
По его словам, Россия не выполнила ни одной задачи, поставленной в войне, и теперь оккупанты смотрят, где могут добиться хоть какого-то тактического успеха, чтобы подкрепить его авиацией. Черняк отметил, что в первую очередь это направление Донецка.
"О числе – на самом деле это сотни единиц. Но сколько из этих сотен способны работать? Они также используют авиацию советского времени. Трудно спрогнозировать, насколько она в рабочем, боевом состоянии", – сказал Черняк.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.
По данным Генштаба ВСУ на 23 февраля 2023 года, Россия с начала войны нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине.
Оккупанты потеряли в войне против Украины 300 самолетов, 2048 БПЛА оперативно-тактического уровня, 873 крылатые ракеты, рассказали в Генштабе ВСУ 27 февраля.