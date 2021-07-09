Россия не является и никогда не была посредником в конфликте на Донбассе – миссия США при ОБСЕ

"Россия не является и никогда не была посредником в этом конфликте. Соединенные Штаты призывают Россию отказаться от своего непродуктивного и вредного подхода к конфликту, который она разожгла, и вывести свои войска и технику с востока Украины", – сказал Донеган.

По его словам, Россия пытается вынудить Украину к переговорам с представителями террористических формирований "ДНР" и "ЛНР".

"Вместо того чтобы добросовестно действовать и предпринимать конкретные действия по улучшению жизни мирного населения, проживающего на территориях, которые она [РФ] временно контролирует, Россия использовала TКГ, чтобы помешать прогрессу, – отметил Донеган. – Мы все видим уловку России в попытке заставить Украину вступить в прямые переговоры с марионеточными силами Москвы".

Временный поверенный в делах США при ОБСЕ добавил, что "обструкционистский подход" России к мирным переговорам "раскрывает ее истинный мотив разжигания насилия на востоке Украины" – "бессмысленную попытку воспрепятствовать свободно избранному пути Украины к полной интеграции с евроатлантическим сообществом".