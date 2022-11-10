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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия понесла в 10 раз больше потерь в войне, чем Украина – Зеленский

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Россия в войне против Украины понесла "ошеломляющие" потери среди личного состава, отметил президент
Россия в войне против Украины понесла "ошеломляющие" потери среди личного состава, отметил президент
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Оценка Пентагона о том, что Россия потеряла около 50% своих танков в войне против Украины, приблизительно "соответствует действительности".

Об этом в интервью CNN, опубликованном 10 ноября, сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, Россия понесла "ошеломляющие" потери среди личного состава, добавил президент.

Замглавы Пентагона Колин Каль заявил 8 ноября, что в Украине застряло более 80% сухопутных войск России, а оккупанты израсходовали большую часть своих высокоточных боеприпасов в войне.

По словам Зеленского, это "более или менее соответствует действительности", но "полной реальности, особенно по личному составу, никто не знает".

По оценке президента, Россия понесла "в 10 раз" больше потерь, чем Украина. Зеленский добавил, что, хотя он не может назвать точные цифры, между потерями, понесенными двумя странами, есть "очень существенная разница". Украина, в отличие от РФ, не бросает своих военных как "пушечное мясо", аргументировал глава государства.

Зеленский указал, что "всякий раз, когда мы просим у партнеров артиллерию или бронетехнику, речь идет не просто о вооружении, а в первую очередь о защите военных".

Президент подчеркнул, что артиллерия и новые технологии, предоставленные Украине Западом, помогли ВСУ "сломать" наступление оккупантов и деоккупировать большую часть территории страны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По данным Генштаба ВСУ на 10 ноября, оккупанты потеряли в Украине около 78 690 военных, из них 740 – за последние сутки.

Уровень потерь армии России беспрецедентный для XXI века – "это ближе ко Второй мировой войне", отметили 8 ноября в восточной группировке войск ВСУ.

Теги: Россия, Украина, военная помощь, артиллерия, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, интервью, потери армии России, деоккупация, контрнаступление
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