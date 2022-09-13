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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне массировано обстреляли Славянск, погиб мужчина

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В результате обстрела ранена женщина, погиб 86-летний мужчина
В результате обстрела ранена женщина, погиб 86-летний мужчина
Фото: Вадим Лях / Facebook

Вечером, 12 сентября, Славянск Донецкой области в очередной раз подвергся массированному обстрелу российских оккупантов. Об этом начальник городской военно-гражданской администрации Вадим Лях сообщил в Facebook.

"Два прилета в многоэтажную застройку. Прямое попадание в пятиэтажку по улице Почтовой, 12. Пострадали и расположенные рядом дома по улице Свободы. Еще один "прилет" – у многоэтажки на Светлодарской, 3. Также повреждены близлежащие дома", – сообщил он.

По словам Ляха, места других попаданий устанавливаются ГСЧС и полицией. В результате обстрела ранена женщина, погиб 86-летний мужчина.

"С утра РЭМ ведет работы на местах прилетов. Ремонтники занимаются возобновлением подачи электроэнергии на улице Ярослава Мудрого и обследованием повреждений на Почтовой, Свободе и Светлодарской", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/Vadymlyakh/posts/pfbid0NDp4FYhukzg5mF5Z4VMKsFKV18Aw4ZPni9gpNprvKEbcQtq7qQ2NCivccMYRmsC9l

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По информации Кириленко, Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области. Эта оценка Кириленко не меняется с начала июня.

По данным Ляха на 11 сентября, с начала вторжения в результате российских обстрелов погибли 22 и были ранены 83 мирных жителя Славянска. Город сейчас постоянно страдает от российских обстрелов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Донецкая область, Славянск, война, раненые, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Вадим Лях
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