Россияне массировано обстреляли Славянск, погиб мужчина

"Два прилета в многоэтажную застройку. Прямое попадание в пятиэтажку по улице Почтовой, 12. Пострадали и расположенные рядом дома по улице Свободы. Еще один "прилет" – у многоэтажки на Светлодарской, 3. Также повреждены близлежащие дома", – сообщил он.
По словам Ляха, места других попаданий устанавливаются ГСЧС и полицией. В результате обстрела ранена женщина, погиб 86-летний мужчина.
"С утра РЭМ ведет работы на местах прилетов. Ремонтники занимаются возобновлением подачи электроэнергии на улице Ярослава Мудрого и обследованием повреждений на Почтовой, Свободе и Светлодарской", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
По информации Кириленко, Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области. Эта оценка Кириленко не меняется с начала июня.
По данным Ляха на 11 сентября, с начала вторжения в результате российских обстрелов погибли 22 и были ранены 83 мирных жителя Славянска. Город сейчас постоянно страдает от российских обстрелов.