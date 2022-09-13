Россияне массировано обстреляли Славянск, погиб мужчина

"Два прилета в многоэтажную застройку. Прямое попадание в пятиэтажку по улице Почтовой, 12. Пострадали и расположенные рядом дома по улице Свободы. Еще один "прилет" – у многоэтажки на Светлодарской, 3. Также повреждены близлежащие дома", – сообщил он.

По словам Ляха, места других попаданий устанавливаются ГСЧС и полицией. В результате обстрела ранена женщина, погиб 86-летний мужчина.

"С утра РЭМ ведет работы на местах прилетов. Ремонтники занимаются возобновлением подачи электроэнергии на улице Ярослава Мудрого и обследованием повреждений на Почтовой, Свободе и Светлодарской", – добавил он.