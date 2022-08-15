Россияне ночью ударили по центру Славянска, повреждены дома и объекты инфраструктуры. Видео

"К сожалению, снова ночные обстрелы. Два микрорайона, включая центр с многоэтажной застройкой", – написал Лях.

По его информации, жертв и пострадавших нет.

Видео с последствиями прилета ракеты захватчиков по улице в жилом квартале опубликовала Славянская городская военная администрация. Сообщается, что повреждены дома и объекты инфраструктуры.

На кадрах видна, в частности, глубокая заполненная водой воронка посреди улицы в жилом районе.

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