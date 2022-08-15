Россияне ночью ударили по центру Славянска, повреждены дома и объекты инфраструктуры. Видео

"К сожалению, снова ночные обстрелы. Два микрорайона, включая центр с многоэтажной застройкой", – написал Лях.
По его информации, жертв и пострадавших нет.
Видео с последствиями прилета ракеты захватчиков по улице в жилом квартале опубликовала Славянская городская военная администрация. Сообщается, что повреждены дома и объекты инфраструктуры.
На кадрах видна, в частности, глубокая заполненная водой воронка посреди улицы в жилом районе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявлял, что Славянск – одна из главных целей россиян в регионе.
Оккупанты обстреливают Славянск регулярно. 4 июля Лях рассказал, что Славянск уже стал прифронтовым городом, и призвал жителей эвакуироваться.
По информации Ляха на 14 августа, с начала полномасштабного вторжения в Славянске погибли 19 мирных жителей, были ранены 82.