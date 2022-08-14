Оккупанты ночью обстреляли Славянск, разрушены частные дома – мэр

"К сожалению, ночь снова была неспокойной. В этот раз враг обстрелял микрорайон Северный. Разрушены несколько частных домов", – написал мэр.

Он сообщил, что пострадавших в результате обстрелов нет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)