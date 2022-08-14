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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью обстреляли Славянск, разрушены частные дома – мэр

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Оккупанты обстреляли Славянск
Оккупанты обстреляли Славянск
Фото: EPA

Российские оккупанты ночью 14 августа обстреляли Славянск Донецкой области. Об этом в Facebook сообщил мэр города Вадим Лях.

"К сожалению, ночь снова была неспокойной. В этот раз враг обстрелял микрорайон Северный. Разрушены несколько частных домов", – написал мэр.

Он сообщил, что пострадавших в результате обстрелов нет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/Vadymlyakh/videos/397555779114431/

Контекст:

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

В Харьковской области оккупировано около 31% территории, сообщал глава ОВА Олег Синегубов 29 мая.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Славянск, обстрелы, война России против Украины, Вадим Лях
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