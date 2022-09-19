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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне ночью ударили по Николаеву, повредили трамвайную сеть – мэр

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Российская ракета прилетела во двор частного дома в Николаеве
Российская ракета прилетела во двор частного дома в Николаеве
Фото: Сєнкевич Online / Telegram

В ночь на 19 сентября Николаев подвергся очередному обстрелу российских оккупантов. Об этом сообщил в Telegram мэр города Александр Сенкевич.

"Одна из ракет попала во двор частного дома. Там полностью разрушено хозяйственное здание, в нескольких жилых домах выбиты окна, двери, изуродована кровля. К счастью, никто из жителей не пострадал", – написал мэр.

Также на одном из участков повреждено около 300 м контактной проволоки трамвайной сети. 

Поврежденную обстрелом трамвайную контактную сеть бригада "Николаевэлектротранс" уже смогла оперативно починить, сообщил позднее мэр. 

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.

Оккупационные войска с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.

Теги: Николаев, трамваи, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Александр Сенкевич
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