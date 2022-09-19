Россияне ночью ударили по Николаеву, повредили трамвайную сеть – мэр

"Одна из ракет попала во двор частного дома. Там полностью разрушено хозяйственное здание, в нескольких жилых домах выбиты окна, двери, изуродована кровля. К счастью, никто из жителей не пострадал", – написал мэр.
Также на одном из участков повреждено около 300 м контактной проволоки трамвайной сети.
Поврежденную обстрелом трамвайную контактную сеть бригада "Николаевэлектротранс" уже смогла оперативно починить, сообщил позднее мэр.
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.
Оккупационные войска с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.