Россияне ночью ударили по Николаеву, повредили трамвайную сеть – мэр

"Одна из ракет попала во двор частного дома. Там полностью разрушено хозяйственное здание, в нескольких жилых домах выбиты окна, двери, изуродована кровля. К счастью, никто из жителей не пострадал", – написал мэр.

Также на одном из участков повреждено около 300 м контактной проволоки трамвайной сети.

Поврежденную обстрелом трамвайную контактную сеть бригада "Николаевэлектротранс" уже смогла оперативно починить, сообщил позднее мэр.