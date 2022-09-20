Россияне обстреляли Славянск, есть разрушения

"В Славянске снова неспокойно. Днем под обстрел попала территория мебельного цеха на улице Геологической. Предположительно, С-300", – сообщил он.

Мэр отметил, что пострадавших в результате обстрела нет. На видео, которое он опубликовал, видны сильные разрушения.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По информации Кириленко, Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области. Эта оценка Кириленко не меняется с начала июня.

По данным Ляха на 11 сентября, с начала вторжения в результате российских обстрелов погибли 22 и были ранены 83 мирных жителя Славянска. Город сейчас постоянно страдает от российских обстрелов.

12 сентября Славянск в очередной раз подвергся массированному обстрелу российских оккупантов. В результате обстрела ранена женщина, погиб 86-летний мужчина.