Россияне вывели в Черное море два ракетоносителя, общий залп может достигать 12 "Калибров" – ВМС ВСУ

В Черном море на боевом дежурстве находится четыре российских корабля Фото: EPA

"В Черном море на боевом дежурстве находится четыре вражеских корабля, среди которых два носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп – до 12 ракет", – говорится в сообщении.

В Азовском море находится один российский корабль.

"В Средиземном море враг увеличил корабельную группировку за счет развертывания фрегата проекта №22350 "Адмирал Горшков" до восьми вражеских кораблей, из них четыре носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп – до 36 ракет", – сообщили в ВМС ВСУ.