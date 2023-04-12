Россияне вывели в Черное море два ракетоносителя, общий залп может достигать 12 "Калибров" – ВМС ВСУ

"В Черном море на боевом дежурстве находится четыре вражеских корабля, среди которых два носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп – до 12 ракет", – говорится в сообщении.
В Азовском море находится один российский корабль.
"В Средиземном море враг увеличил корабельную группировку за счет развертывания фрегата проекта №22350 "Адмирал Горшков" до восьми вражеских кораблей, из них четыре носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп – до 36 ракет", – сообщили в ВМС ВСУ.
Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщили 23 февраля в Генштабе. После этого были новые удары.
В Минобороны рассказали 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.
За полгода оккупанты выпустили по энергетическим объектам Украины более 1200 ракет и дронов, около 250 из них попали в цель, подсчитали 8 апреля в "Укрэнерго".