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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне вывели в Черное море два ракетоносителя, общий залп может достигать 12 "Калибров" – ВМС ВСУ

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В Черном море на боевом дежурстве находится четыре российских корабля
В Черном море на боевом дежурстве находится четыре российских корабля
Фото: EPA

Российские оккупанты вывели в Черное море два ракетоносителя. Об этом пресс-центр Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщил 12 апреля в Facebook.

"В Черном море на боевом дежурстве находится четыре вражеских корабля, среди которых два носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп – до 12 ракет", – говорится в сообщении.

В Азовском море находится один российский корабль.

"В Средиземном море враг увеличил корабельную группировку за счет развертывания фрегата проекта №22350 "Адмирал Горшков" до восьми вражеских кораблей, из них четыре носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп – до 36 ракет", – сообщили в ВМС ВСУ.

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Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщили 23 февраля в Генштабе. После этого были новые удары.

В Минобороны рассказали 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

За полгода оккупанты выпустили по энергетическим объектам Украины более 1200 ракет и дронов, около 250 из них попали в цель, подсчитали 8 апреля в "Укрэнерго".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Черное море, ВМС Украины, Азовское море, Средиземное море, война России против Украины, корабли
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