Российские оккупанты обстреляли Николаевскую область, повреждены жилые дома

"Под удары попали населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. Обстрелы зафиксированы на территории Очаковской, Куцурубской, Первомайской, Широковской и Березнеговатской общин", – написала Замазеева.
По ее словам, в результате обстрелов произошли пожары на открытой территории, повреждены жилые дома и другие хозяйственные постройки.
О раненых и погибших Замазеева не сообщала.
По состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находится 601 гражданин, пострадавший от атак оккупантов на Николаевскую область.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.
Российские оккупационные войска с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, сообщили в ОВА 21 августа.