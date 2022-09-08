Российские оккупанты обстреляли Николаевскую область, повреждены жилые дома

"Под удары попали населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. Обстрелы зафиксированы на территории Очаковской, Куцурубской, Первомайской, Широковской и Березнеговатской общин", – написала Замазеева.

По ее словам, в результате обстрелов произошли пожары на открытой территории, повреждены жилые дома и другие хозяйственные постройки.

О раненых и погибших Замазеева не сообщала.

По состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находится 601 гражданин, пострадавший от атак оккупантов на Николаевскую область.

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