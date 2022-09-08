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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты обстреляли Николаевскую область, повреждены жилые дома

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Российская армия регулярно обстреливает Николаев и область
Российская армия регулярно обстреливает Николаев и область
Фото: Ганна Замазєєва // Миколаївська обласна рада / Facebook

Российские оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов Николаевской области. Об этом в Telegram 8 сентября сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

"Под удары попали населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. Обстрелы зафиксированы на территории Очаковской, Куцурубской, Первомайской, Широковской и Березнеговатской общин", – написала Замазеева.

По ее словам, в результате обстрелов произошли пожары на открытой территории, повреждены жилые дома и другие хозяйственные постройки.

О раненых и погибших Замазеева не сообщала.

По состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находится 601 гражданин, пострадавший от атак оккупантов на Николаевскую область.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.

Российские оккупационные войска с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, сообщили в ОВА 21 августа.

Теги: Россия, Украина, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты, Анна Замазеева
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