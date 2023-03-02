Российский диверсант пытался взорвать объект транспортной инфраструктуры Ровно, чтобы сорвать поставки западного оружия – СБУ

Правоохранители зафиксировали выходы подозреваемого на местность, где он скрыто обследовал интересующий его объект инфраструктуры Фото: Служба безпеки України / Telegram

"Главной его задачей было осуществление диверсии на одном из ключевых объектов транспортной системы областного центра. Таким образом, агрессор надеялся сорвать поставки иностранного вооружения для сил обороны на восточном и южном фронтах. Для совершения диверсии 19 февраля злоумышленник прибыл в Украину под видом жителя одной из европейских стран. Во время пересечения госграницы использовал паспорт гражданина ЕС", – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, по прибытии в Ровенскую область он провел разведку вблизи стратегической транспортной развязки для определения места установки взрывного устройства.

Правоохранители зафиксировали выходы подозреваемого на местность, где он скрыто обследовал объект, а также наблюдал за периодичностью проезда подвижного состава.

"Следующим его шагом должна была быть установка взрывчатки в наиболее "уязвимом" месте указанного объекта критической инфраструктуры и совершение взрыва. Однако сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступные действия иностранца и задержали его при подготовке к совершению диверсии", – отметили в СБУ.

По информации следствия, фигурант имеет вид на постоянное проживание в России и входит в агентурный аппарат российской военной разведки. С 2014 года он выполнял задачи оккупантов против сил антитеррористической операции на востоке Украины. Для этого вступил в состав группировки "Оплот", а затем – в так называемый батальон "Хан".

После полномасштабного вторжения, по сведениям СБУ, подозреваемый вошел в ряды российской оккупационной группировки "Херсон" и активно участвовал в боевых действиях против украинских войск на запорожском и херсонском направлениях. В сентябре прошлого года фигурант вернулся в Россию, где получил задачу проведения разведывательно-подрывной деятельности в северо-западном регионе Украины.