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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российский павильон на Венецианской биеннале могут передать Украине

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Дворец построил украинский меценат Ханенко
Дворец построил украинский меценат Ханенко
Фото: Аліна Михайлова / Facebook

В Киевском городском совете предлагают разработать механизм, согласно которому российский павильон на проходящей в Венеции (Италия) всемирной выставке современного искусства перейдет в собственность Украины. Соответствующую инициативу в Министерство культуры направила депутат Киевсовета Алина Михайлова.

По ее словам, такое решение имеет исторические основания – сооружение построили в 1914 году за счет украинского мецената Богдана Ханенко. С того времени РФ не была заинтересована в том, чтобы павильон на Венецианской биеннале выглядел надлежащим образом.

"Ни одно другое культурное российское учреждение, курировавшее павильон, ни при империи, ни при совке, ни при федерации не смогло обеспечить достойное его финансирование. Просто, чтобы вы понимали: туалет для посетителей и сотрудников построили только в 2021 году. 105 лет работники и посетители павильона гуляли по его коридорам без элементарной уборной", – утверждает Михайлова.

Депутат отмечает, что из-за вторжения в Украину Россия больше не принимает участия в биеннале и павильон закрыт.

Архитектурный портал Рragmatika media пишет, что идея строительства павильона возникла у российского императора Николая II после визита в Италию в 1909 году. Тогда большинство монархов уже имели подобные учреждения. Из-за дефицита казны проект по собственной инициативе полностью профинансировал украинец Богдан Ханенко. На строительство здания он пожертвовал 31 тыс. царских рублей.


https://www.facebook.com/MykhailovaKMR/posts/325520173072914

Контекст:

Венецианская биеннале – международная художественная выставка, проводящаяся раз в два года с участием международного жюри.

59-я Венецианская биеннале открылась 7 мая. Россия на ней не представлена. Украина показывает сразу три проекта – выставку художника Павла Макова, инсталляцию Piazza Ucraina и проект PinchukArtCenter, где представлены знаковые для украинского искусства музейные работы Марии Примаченко и Татьяны Яблонской, а также самые последние работы молодых художников, созданные уже во время войны. 

Теги: Россия, Украина, Венеция, Киевсовет, Венецианская биеннале
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