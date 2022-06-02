Российский павильон на Венецианской биеннале могут передать Украине

По ее словам, такое решение имеет исторические основания – сооружение построили в 1914 году за счет украинского мецената Богдана Ханенко. С того времени РФ не была заинтересована в том, чтобы павильон на Венецианской биеннале выглядел надлежащим образом.

"Ни одно другое культурное российское учреждение, курировавшее павильон, ни при империи, ни при совке, ни при федерации не смогло обеспечить достойное его финансирование. Просто, чтобы вы понимали: туалет для посетителей и сотрудников построили только в 2021 году. 105 лет работники и посетители павильона гуляли по его коридорам без элементарной уборной", – утверждает Михайлова.

Депутат отмечает, что из-за вторжения в Украину Россия больше не принимает участия в биеннале и павильон закрыт.

Архитектурный портал Рragmatika media пишет, что идея строительства павильона возникла у российского императора Николая II после визита в Италию в 1909 году. Тогда большинство монархов уже имели подобные учреждения. Из-за дефицита казны проект по собственной инициативе полностью профинансировал украинец Богдан Ханенко. На строительство здания он пожертвовал 31 тыс. царских рублей.



