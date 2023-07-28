Российскому генералу, который приказывал бомбить Мариуполь, вручено подозрение – СБУ

Гостев командует 4-й армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа воздушно-космических сил страны-агрессора РФ.
Спецслужба отметила, что оккупанта подозревают в совершении уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору, приведшем к гибели людей, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в ведении агрессивной войны.
"С 24 февраля до конца мая 2022 года он командовал подчиненными ему подразделениями российской авиации, участвовавшими в захвате части территории Донецкой области. Именно по приказу Гостева рашисты наносили массированные ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре Мариуполя. Установлено, что вражеские атаки приводили к гибели мирных жителей города, в том числе детей, а также разрушению жилых домов, больниц", – говорится в сообщении СБУ.
В ведомстве подчеркнули, что захватчики для ударов по Мариуполю использовали ракеты класса "воздух – земля" и авиационные бомбы, в том числе запрещенные фосфорные боеприпасы.
"Кроме того, российский генерал лично командовал подразделениями боевой авиации, которые обеспечивали поддержку наземных группировок РФ во время штурма украинских городов в Донецкой области", – отметили в спецслужбе.
Гостев внесен в санкционный список Украины.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.