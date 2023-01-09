Ряд российских оккупантов в Севастополе хотят окончания войны с Украиной на любых условиях – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, фиксируется тенденция к ухудшению морально-психологического состояния личного состава российских войск.

"Так, среди военных 127-й отдельной разведывательной бригады, которая дислоцируется во временно оккупированном Севастополе, ширится мнение об окончании войны на любых условиях", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Генеральный штаб ВСУ в конце декабря 2022 года отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили уже около 111 760 российских оккупантов.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.