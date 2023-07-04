С начала полномасштабного вторжения в Тисе у границ с Венгрией и Румынией утонуло 19 мужчин, трое из них – в июне — ГПСУ

На украинской границе в Закарпатье с начала полномасштабной войны в реке утонуло 19 человек Фото: dpsu.gov.ua

Вечером 23 июня пограничники Мукачевского отряда получили от венгерских коллег информацию об обнаружении на берегу реки Тиса со своей стороны тела мужчины без признаков жизни. В направлении указанного места выдвинулась группа реагирования отделения инспекторов пограничной службы "Бодалово", которая во время проверки участка границы с украинской стороны обнаружила в воде, в 15 метрах от берега, тело еще одного человека.

С украинской стороны реки тело мужчины доставали работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, говорится в сообщении.

Также 30 июня об обнаружении тела мужчины на берегу реки Тиса напротив участка ответственности отделения инспекторов пограничной службы "Солотвино" сообщили румынские пограничники.

Правоохранители уже установили личность одного из утопленников, личности двух других и причины их гибели устанавливаются.

В целом с начала полномасштабного вторжения России в Украину пограничники обнаружили по оба берега Тисы тела 19 мужчин, которые утонули при попытке переплывания реки, отмечают в ГПСУ.