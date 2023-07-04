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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С начала полномасштабного вторжения в Тисе у границ с Венгрией и Румынией утонуло 19 мужчин, трое из них – в июне — ГПСУ

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На украинской границе в Закарпатье с начала полномасштабной войны в реке утонуло 19 человек
На украинской границе в Закарпатье с начала полномасштабной войны в реке утонуло 19 человек
Фото: dpsu.gov.ua

В июне в Закарпатье пограничники Украины, Венгрии и Румынии трижды обнаруживали вблизи границы тела мужчин без признаков жизни. Общее число утонувших в реке Тиса с начала полномасштабного вторжения России в Украину составило 19, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины 3 июля.

Вечером 23 июня пограничники Мукачевского отряда получили от венгерских коллег информацию об обнаружении на берегу реки Тиса со своей стороны тела мужчины без признаков жизни. В направлении указанного места выдвинулась группа реагирования отделения инспекторов пограничной службы "Бодалово", которая во время проверки участка границы с украинской стороны обнаружила в воде, в 15 метрах от берега, тело еще одного человека.

С украинской стороны реки тело мужчины доставали работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, говорится в сообщении.

Также 30 июня об обнаружении тела мужчины на берегу реки Тиса напротив участка ответственности отделения инспекторов пограничной службы "Солотвино" сообщили румынские пограничники.

Правоохранители уже установили личность одного из утопленников, личности двух других и причины их гибели устанавливаются.

В целом с начала полномасштабного вторжения России в Украину пограничники обнаружили по оба берега Тисы тела 19 мужчин, которые утонули при попытке переплывания реки, отмечают в ГПСУ.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 2 мая на 90 дней.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Румыния, Венгрия, мобилизация, пограничники, война России против Украины
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