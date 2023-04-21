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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С начала российского вторжения СБУ разоблачила более 300 предателей, девять из них – в самом органе

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Цель СБУ чтобы каждый преступник, работающий на Россию, получил "заслуженное наказание", сказал Малюк
Цель СБУ – чтобы каждый преступник, работающий на Россию, получил "заслуженное наказание", сказал Малюк
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины с начала полномасштабного вторжения России в 2022 года разоблачила более 300 предателей. Девять из них – в самой СБУ. Об этом рассказал глава Службы безопасности Василий Малюк в интервью агентству "Interfax-Україна", опубликованном 21 апреля

Еще 102 предателя разоблачили в Силах обороны.

"Из недавних случаев могу вспомнить то же задержание в Очакове [Николаевской области] бывшего командира одного из центров специальных операций ВСУ, который оказался агентом российского ГРУ. Он не только собирал разведданные, но и имел задачу содействовать сдаче города оккупантам. Мы вовремя его разоблачили. Теперь точку должен поставить суд", – рассказал Малюк.

Он отметиль: цель СБУ – чтобы каждый преступник, работающий на Россию, получил "заслуженное наказание".

Малюк подчеркнул, что Служба безопасности обезвреживает агентурные сети, которые Россия готовила в Украине 30 лет. Он добавил: "Чтобы как можно быстрее победить, надо вымести весь этот мусор, притаившийся по углам".

Контекст:

Россия развернула широкую сеть секретных агентов в Украине перед полномасштабным вторжением, писали аналитики Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI). Они проанализировали работу российских спецслужб в Украине и 29 марта опубликовали отчет.

В отчете говорится, что российским спецслужбам удалось завербовать крупную агентурную сеть в Украине до вторжения в 2022 году, но она не сработала, как планировалось.

В интервью "Interfax-Україна" Малюк также отметил, что агентурная сеть российской ФСБ не сработала так, как ожидалось.

На сегодняшний день украинская разведка и ее иностранные партнеры раскрыли часть этой сети, заявили аналитики RUSI. Но в то же время они добавили, что не все российские агенты и их операции были разоблачены.

Теги: Россия, СБУ, Украина, ГРУ, Николаевская область, вторжение, ВСУ, безопасность, Служба безопасности Украины, Очаков, Василий Малюк
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