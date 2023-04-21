С начала российского вторжения СБУ разоблачила более 300 предателей, девять из них – в самом органе

Цель СБУ – чтобы каждый преступник, работающий на Россию, получил "заслуженное наказание", сказал Малюк Фото: ssu.gov.ua

Еще 102 предателя разоблачили в Силах обороны.

"Из недавних случаев могу вспомнить то же задержание в Очакове [Николаевской области] бывшего командира одного из центров специальных операций ВСУ, который оказался агентом российского ГРУ. Он не только собирал разведданные, но и имел задачу содействовать сдаче города оккупантам. Мы вовремя его разоблачили. Теперь точку должен поставить суд", – рассказал Малюк.

Он отметиль: цель СБУ – чтобы каждый преступник, работающий на Россию, получил "заслуженное наказание".

Малюк подчеркнул, что Служба безопасности обезвреживает агентурные сети, которые Россия готовила в Украине 30 лет. Он добавил: "Чтобы как можно быстрее победить, надо вымести весь этот мусор, притаившийся по углам".