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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С начала войны в Украине погибла 101 женщина-военная – Резников

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Напрямую в боевых действиях принимают участие около 5 тыс. украинских женщин
Напрямую в боевых действиях принимают участие около 5 тыс. украинских женщин
Фото: depositphotos.com

Непосредственно в боевых действиях сейчас участвует около 5 тыс. женщин, более сотни из них погибли. Об этом заявил во время Украинского женского конгресса министр обороны Алексей Резников, сообщает "Укринформ".

"Напрямую в боевых действиях принимают участие около 5 тыс. женщин. Погибла 101 женщина-военнослужащая. Пропавшими без вести считаем 50, раненых более 100. 50 женщин уже отмечены государственными наградами, имеют звания Героев Украины, к сожалению, посмертно", – сообщил министр.

По его словам, сегодня в ВСУ проходят службу 59 тыс. 786 женщин. Из них 41 тыс. – это военнослужащие и, соответственно, почти 19 тыс. – гражданские. 

Министр также напомнил, что на 20 июля в ВСУ было 38 тыс. 629 женщин-военнослужащих. То есть наблюдается существенное увеличение количества женщин-военных.

Контекст:

Точное число украинских военных, погибших с 24 февраля, неизвестно. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 10 июня оценил общие потери ВСУ в 10 тыс. погибших. 

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 22 августа называл цифру потерь Украины в войне в районе 9 тыс. военнослужащих.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, раненые, Алексей Резников, ВСУ, война России против Украины, военнослужащий, женщины, погибшие, потери
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