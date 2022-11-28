С начала войны в Украине погибла 101 женщина-военная – Резников

"Напрямую в боевых действиях принимают участие около 5 тыс. женщин. Погибла 101 женщина-военнослужащая. Пропавшими без вести считаем 50, раненых более 100. 50 женщин уже отмечены государственными наградами, имеют звания Героев Украины, к сожалению, посмертно", – сообщил министр.

По его словам, сегодня в ВСУ проходят службу 59 тыс. 786 женщин. Из них 41 тыс. – это военнослужащие и, соответственно, почти 19 тыс. – гражданские.

Министр также напомнил, что на 20 июля в ВСУ было 38 тыс. 629 женщин-военнослужащих. То есть наблюдается существенное увеличение количества женщин-военных.