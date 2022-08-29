СБУ идентифицировала кадыровца, убившего пятерых гражданских в Киевской области

Мусаев и его подчиненные под видом предотвращением сотрудничества гражданских с ВСУ расстреливали мирных украинцев Фото: Служба безпеки України / Telegram

Майору российской полиции Мусаеву Изнауру Ибрагимовичу объявили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством.

СБУ выяснила, что кадыровец в составе оккупационных войск России участвовал в захвате села Микуличи. Солдаты, совершая насилие и казни, совершали спецрейды для устрашения местных жителей.

Управляя спецотрядом, Мусаев и его подчиненные под видом предотвращения сотрудничества гражданских с Вооруженными силами Украины расстреливали людей.

СБУ продолжает исследовать его причастность к совершению других преступлений в Киевской области.