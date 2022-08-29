СБУ идентифицировала кадыровца, убившего пятерых гражданских в Киевской области

Майору российской полиции Мусаеву Изнауру Ибрагимовичу объявили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством.
СБУ выяснила, что кадыровец в составе оккупационных войск России участвовал в захвате села Микуличи. Солдаты, совершая насилие и казни, совершали спецрейды для устрашения местных жителей.
Управляя спецотрядом, Мусаев и его подчиненные под видом предотвращения сотрудничества гражданских с Вооруженными силами Украины расстреливали людей.
СБУ продолжает исследовать его причастность к совершению других преступлений в Киевской области.
2 апреля Киевскую область освободили от оккупантов. В населенных пунктах региона найдены тела убитых мирных жителей. По данным на 16 августа, в Киевской области обнаружили тела 1352 человек. Большинство из них убили из огнестрельного оружия.