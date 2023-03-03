СБУ объявила о подозрении пятерым боевикам "ДНР"

По данным следствия, их в начале полномасштабного вторжения "перевели" в штурмовые подразделения 1-й и 2-й армейских корпусов Южного военного округа вооруженных сил РФ. Они попали в плен к украинским военным во время боестолкновений на востоке Украины.

"Одним из фигурантов оказался боевик, с 2014 года находившийся в составе "разведывательного управления республиканской гвардии ДНР". В рядах террористической группировки охранял секретные российские тюрьмы, в которых незаконно удерживали участников сопротивления. А после 24 февраля он принимал непосредственное участие в штурме украинских городов в Донецкой области", – говорится в сообщении.

Еще двое боевиков перед полномасштабной агрессией РФ вступили в "народную милицию ДНР", где их назначили на "должности" стрелков.

"Вместе с другими оккупантами они обстреливали населенные пункты на востоке Украины, а также осуществляли инженерно-техническое обустройство вражеских позиций. Также среди подозреваемых – боевик, в 2019 году добровольно присоединившийся к составу "2-го батальона ДНР". В должности стрелка противотанкового артиллерийского взвода рашистов участвовал в боях против украинских защитников в районе Васильевки и Каменки Донецкой области", – сообщили в СБУ.

Еще один подозреваемый – житель Горловки, который в 2020 году присоединился к незаконному вооруженному формированию "ДНР". Его направили служить в танковый батальон на "должность" наводчика.

"В феврале этого года он был переброшен на Новобахмутовку, где вместе с рашистами обстреливал жилые кварталы, гражданские и энергетические объекты критической инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Пленным боевикам объявили о подозрении по шести статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 111 (государственная измена);

ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ст. 258-3 (участие в террористической организации);

ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований).

Сейчас они находятся под стражей.

Инфографика: ssu.gov.ua