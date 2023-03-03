Россия изолирована из-за агрессии против Украины – Блинкен

"Я думаю, что во многих отношениях совершенно очевидно, что Россия изолирована с точки зрения своей агрессии против Украины. Вернитесь на пару недель назад — 141 страна, три четверти Организации Объединенных Наций, встали в Генеральной Ассамблее и проголосовали за резолюцию, осуждающую российскую агрессию и призывающую к справедливому и прочному миру на Украине. На встрече министров иностранных дел G20, если вы посмотрите на заявление председателя, сделанное Индией, оно отражает со стороны 18 из 20 стран, то есть каждой страны, кроме России и Китая", – сказал он.

Блинкен считает, что мнение мира по поводу войны в Украине очевидно. Он напомнил, что ряд стран снова призвал Россию прекратить свою агрессию, потому что это проблема не только Украины, но и всего мира, так как последствия российской агрессии наблюдаются везде.

"Люди ощущают это в виде более высоких цен на энергоносители, более высокие цены на продукты питания, а страны чувствуют это по-разному, потому что произошло нападение не только на Украину, но и на принципы, лежащие в основе Устава ООН, принципы, которые необходимы за попытки сохранить мир во всем мире, например: одна страна не может просто пойти и попытаться захватить другую, стереть ее границы, стереть ее идентичность", – сказал он.