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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия изолирована из-за агрессии против Украины – Блинкен

Блинкен: Одна страна не может просто пойти и попытаться захватить другую
Блинкен: Одна страна не может просто пойти и попытаться захватить другую
Фото: EPA

Большинство стран мира ясно выразило свою позицию относительно агрессии РФ в Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью India Today, которое опубликовал сайт Госдепартамента 3 марта.

"Я думаю, что во многих отношениях совершенно очевидно, что Россия изолирована с точки зрения своей агрессии против Украины. Вернитесь на пару недель назад — 141 страна, три четверти Организации Объединенных Наций, встали в Генеральной Ассамблее и проголосовали за резолюцию, осуждающую российскую агрессию и призывающую к справедливому и прочному миру на Украине. На встрече министров иностранных дел G20, если вы посмотрите на заявление председателя, сделанное Индией, оно отражает со стороны 18 из 20 стран, то есть каждой страны, кроме России и Китая", – сказал он.

Блинкен считает, что мнение мира по поводу войны в Украине очевидно. Он напомнил, что ряд стран снова призвал Россию прекратить свою агрессию, потому что это проблема не только Украины, но и всего мира, так как последствия российской агрессии наблюдаются везде.

"Люди ощущают это в виде более высоких цен на энергоносители, более высокие цены на продукты питания, а страны чувствуют это по-разному, потому что произошло нападение не только на Украину, но и на принципы, лежащие в основе Устава ООН, принципы, которые необходимы за попытки сохранить мир во всем мире, например: одна страна не может просто пойти и попытаться захватить другую, стереть ее границы, стереть ее идентичность", – сказал он.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

После вторжения РФ в Украину Евросоюз, США, Канада, Великобритания, Австралия и другие страны ввели несколько пакетов санкций против России.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: США, Энтони Блинкен, российская агрессия, война России против Украины
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