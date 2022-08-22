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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ разоблачила агентурную группу ГРУ РФ, которая корректировала ракетные удары по Запорожью

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Сотрудники СБУ задержали участника агентурной группы из Запорожья при попытке передачи российским захватчикам закрытых сведений
Сотрудники СБУ задержали участника агентурной группы из Запорожья при попытке передачи российским захватчикам закрытых сведений
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины в результате многоэтапной спецоперации в Запорожской области нейтрализовала агентурную группу ГРУ РФ, которая собирала данные о дислокации и перемещении сил обороны Украины на юге страны. Об этом 22 августа в Facebook сообщила пресс-служба СБУ.

Установлено, что организатором группы является жительница временно оккупированного Мелитополя, завербованная российской спецслужбой. По данным следствия, ее муж входит в состав оккупационной группировки РФ и принимает непосредственное участие в боевых действиях против подразделений ВСУ на южном фронте.

"Для сбора разведданных женщина привлекла свекра, проживавшего в областном центре. Он должен был осуществлять внешнее наблюдение за перемещением украинских войск и производить фотофиксацию объектов. Для коммуникации между собой использовали закрытые каналы электронной связи. Полученную от родственника информацию предательница передавала оккупантам для планирования и подготовки серии ракетно-артиллерийских обстрелов по городу", – говорится в сообщении.

По информации СБУ, в случае успешного выполнения задач российские захватчики обещали организатору группы "руководящую должность" в оккупационной администрации, а ее мужу – перевести с передовой в тыл группировок РФ.

Сотрудники СБУ задержали участника агентурной группы из Запорожья при попытке передачи захватчикам закрытых сведений. Ему объявили о подозрении.

"Организатору группы сообщили о подозрении заочно в рамках уголовного производства по факту государственной измены, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения", – уточнили в СБУ.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/624631522579449/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня регион был оккупирован россиянами почти на 60%.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области, говорил мэр города Иван Федоров.

По подсчетам украинских властей, захватчики с начала войны выпустили по территории Украины более 3 тыс. ракет, часть из них была сбита силами ПВО.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Запорожье, оккупация, ГРУ, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, Служба безопасности Украины
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