СБУ разоблачила агентурную группу ГРУ РФ, которая корректировала ракетные удары по Запорожью

Установлено, что организатором группы является жительница временно оккупированного Мелитополя, завербованная российской спецслужбой. По данным следствия, ее муж входит в состав оккупационной группировки РФ и принимает непосредственное участие в боевых действиях против подразделений ВСУ на южном фронте.

"Для сбора разведданных женщина привлекла свекра, проживавшего в областном центре. Он должен был осуществлять внешнее наблюдение за перемещением украинских войск и производить фотофиксацию объектов. Для коммуникации между собой использовали закрытые каналы электронной связи. Полученную от родственника информацию предательница передавала оккупантам для планирования и подготовки серии ракетно-артиллерийских обстрелов по городу", – говорится в сообщении.

По информации СБУ, в случае успешного выполнения задач российские захватчики обещали организатору группы "руководящую должность" в оккупационной администрации, а ее мужу – перевести с передовой в тыл группировок РФ.

Сотрудники СБУ задержали участника агентурной группы из Запорожья при попытке передачи захватчикам закрытых сведений. Ему объявили о подозрении.

"Организатору группы сообщили о подозрении заочно в рамках уголовного производства по факту государственной измены, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения", – уточнили в СБУ.

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