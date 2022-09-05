СБУ собрала доказательства преступлений еще двух российских генералов

По данным следствия, Чайко принимал непосредственное участие в планировании, подготовке и вторжении захватчиков на территорию северных регионов Украины в начале полномасштабной агрессии России. Возглавляя оккупационную группировку "Восток", он руководил действиями подчиненных подразделений при попытке захвата Киева.

"Чтобы избежать огневого поражения в ходе контрнаступления ВСУ, российский генерал обустроил свой штаб в захваченном детском саду в поселке Здвижовка Бучанского района. А на стадионе одной из местных школ он вручал своим подчиненным награды за совершение военных преступлений в Киевской области", – сообщили в СБУ.

На основании собранных доказательств высокопоставленный чиновник РФ обвиняется по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Служба безопасности также собрала безоговорочные доказательства военных преступлений, совершенных генерал-майором Эседдулой Абачевым. В начале полномасштабного вторжения его назначили так называемым "командующим 2-м армейским корпусом народной милиции ЛНР", подчиненным 12-му командованию резерва южного военного округа страны-агрессора.

Абачев руководил действиями захватчиков на восточном направлении. Задокументировано его пребывание и участие в боевых действиях против украинских войск в районах Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного и других населенных пунктов Луганской области.

За совершение военных преступлений на востоке Украины решением высшего руководства России ему присвоено звание "Героя России" и "Героя ЛНР".

Следователи СБУ сообщили генерал-майору Абачеву о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 110 (совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, приведших к гибели людей и других тяжких последствий), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц).