СБУ собрала доказательства преступлений еще двух российских генералов

По данным следствия, Чайко принимал непосредственное участие в планировании, подготовке и вторжении захватчиков на территорию северных регионов Украины в начале полномасштабной агрессии России. Возглавляя оккупационную группировку "Восток", он руководил действиями подчиненных подразделений при попытке захвата Киева.
"Чтобы избежать огневого поражения в ходе контрнаступления ВСУ, российский генерал обустроил свой штаб в захваченном детском саду в поселке Здвижовка Бучанского района. А на стадионе одной из местных школ он вручал своим подчиненным награды за совершение военных преступлений в Киевской области", – сообщили в СБУ.
На основании собранных доказательств высокопоставленный чиновник РФ обвиняется по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.
Служба безопасности также собрала безоговорочные доказательства военных преступлений, совершенных генерал-майором Эседдулой Абачевым. В начале полномасштабного вторжения его назначили так называемым "командующим 2-м армейским корпусом народной милиции ЛНР", подчиненным 12-му командованию резерва южного военного округа страны-агрессора.
Абачев руководил действиями захватчиков на восточном направлении. Задокументировано его пребывание и участие в боевых действиях против украинских войск в районах Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного и других населенных пунктов Луганской области.
За совершение военных преступлений на востоке Украины решением высшего руководства России ему присвоено звание "Героя России" и "Героя ЛНР".
Следователи СБУ сообщили генерал-майору Абачеву о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 110 (совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, приведших к гибели людей и других тяжких последствий), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц).
Сегодня – 194-е сутки полномасштабного вторжения РФ. В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас оккупационные войска сосредоточились на том, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой области, удержать захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей и возобновить наступление.