СБУ сообщила о подозрении боевику "ДНР", который грабил жителей оккупированной Каховки

ВСУ взяли боевика в плен в октябре этого года Фото: Служба безпеки України / Facebook

По информации спецслужбы, в начале полномасштабного вторжения РФ подозреваемый добровольно прибыл в "военкомат" захватчиков во временно оккупированном Новоазовске Донецкой области. Там его назначили старшим стрелком в составе "9-го полка морской пехоты 1-го армейского корпуса РФ".

"Находясь в рядах агрессора, активно участвовал в боевых действиях против сил обороны в направлении Херсон – Кривой Рог. Помимо этого, злоумышленник совместно с российскими захватчиками совершал разбойные нападения на жителей захваченной Каховки. Во время таких "налетов" оккупанты грабили граждан, а в случае сопротивления – применяли оружие", – говорится в сообщении.

В октябре боевик попал в плен ВСУ. У него изъяли автоматическое оружие и боеприпасы.

По данным контрразведки СБУ, задержанным оказался житель Донецкой области, который после 24 февраля этого года присоединился к незаконным вооруженным формированиям "народной милиции ДНР". Затем в составе оккупационных группировок РФ его направили на южный фронт.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны), ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 5 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пожизненное заключение.

Война России против Украины. Главное (обновляется)