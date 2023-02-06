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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Были на связи с сотрудником ФСБ Бубой Касторским. СБУ задержала двух человек по подозрению в подготовке ракетных ударов по Одессе и Херсону

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СБУ заявила о задержании двух жителей Одессы и Херсона при попытке передачи разведданных врагу
СБУ заявила о задержании двух жителей Одессы и Херсона при попытке передачи разведданных врагу
Фото: depositphotos.com

СБУ заявила о разоблачении еще двух агентов ФСБ в ходе масштабных контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах юга Украины. Сообщение опубликовал пресс-центр СБУ в Telegram.

"Один из российских агентов задержан возле центрального железнодорожного вокзала в Херсоне, другой – в Одессе после тайной фотофиксации одного из военных объектов. Приспешниками агрессора оказались двое местных жителей, которых российская спецслужба завербовала после начала полномасштабного вторжения", – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, фигуранты по указанию врага собирали разведданные о базировании и перемещении подразделений ВСУ на таврийском направлении, а также передавали оккупантам локации критической инфраструктуры в Одессе и Херсоне.

"В первую очередь агрессора интересовали точные координаты местных объектов "Укрзалізниці" и энергогенерирующих предприятий. В случае получения развединформации оккупанты планировали использовать ее для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по украинским городам", – отметили в сообщении.

По информации СБУ, оба подозреваемых находились на постоянной агентурной связи с кадровым сотрудником управления ФСБ в Ростовской области под псевдонимом Буба Касторский и получали от него задания.

Обоим задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Теги: СБУ, Одесса, Херсон, ФСБ, госизмена, война России против Украины
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