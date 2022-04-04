Щиголь: ​Госучреждения Украины сейчас более защищены в киберпространстве. Мы создали несколько контуров безопасности

"Наши сотрудники в IT-секторе защищают страну. Первая масштабная кибератака состоялась 14 января 2022 года. И с того момента большинство частных компаний и экспертов этой сферы объединились и помогают нам обеспечивать киберзащиту государства и критической информационной инфраструктуры. К началу войны уже был определенный пул. После начала вторжения таких людей стало еще больше. К защите нашего государства подключились многие мировые эксперты и крупные компании", – рассказал Щиголь.
По его словам, обеспечивать кибербезопасность Украины помогают мировые компании, которые покинули РФ.
"Они помогают нам, предоставляют возможность пользоваться современными средствами, облачными услугами для хранения государственных данных. [Персональные данные украинцев и госучреждения сейчас] даже более защищены, чем в довоенное время. Мы создали несколько контуров безопасности. Мы проводили несколько совещаний с собственниками и руководителями крупнейших дата-центров, которые хранят информацию, совместно наработали решения, позволяющие пресекать захват информации. По моей оценке, персональные данные граждан и базы данных надежно защищены", – сказал Щиголь.
Он подчеркнул, что Госспецсвязи способно отразить атаки хакеров и быстро восстановить работу госучреждений.
"Невозможно добиться того, чтобы нас не атаковали. Но мы можем сохранить данные, информацию и быстро восстановить работу, не допустив утраты персональных данных. Над этим мы постоянно работаем, строим эшелонированную защиту настолько, насколько это возможно в современном мире, особенно учитывая помощь иностранных компаний, которые не сотрудничают с Россией, а помогают защищать Украину", – сказал глава Госспецсвязи.
Глава Госспецсвязи: Чаще меняйте пароли. Злоумышленники стараются скомпрометировать ваши аккаунты – это основной инструмент информационной войны. Полный текст интервью
С момента начала полномасштабного вторжения РФ и до 2 апреля Служба безопасности Украины обнаружила и нейтрализовала более 120 кибератак на ресурсы органов государственной власти и военного управления Украины. Об этом сообщили в ведомстве.
По данным спецслужбы, кибердиверсии выполняли российские хакерские группы APT28, АРТ29, Sandworm, BerserkBear, Gamaredon и Vermin. Их задачей было уничтожение всей цифровой защиты Украины.