Щиголь: ​Госучреждения Украины сейчас более защищены в киберпространстве. Мы создали несколько контуров безопасности

"Наши сотрудники в IT-секторе защищают страну. Первая масштабная кибератака состоялась 14 января 2022 года. И с того момента большинство частных компаний и экспертов этой сферы объединились и помогают нам обеспечивать киберзащиту государства и критической информационной инфраструктуры. К началу войны уже был определенный пул. После начала вторжения таких людей стало еще больше. К защите нашего государства подключились многие мировые эксперты и крупные компании", – рассказал Щиголь.

По его словам, обеспечивать кибербезопасность Украины помогают мировые компании, которые покинули РФ.

"Они помогают нам, предоставляют возможность пользоваться современными средствами, облачными услугами для хранения государственных данных. [Персональные данные украинцев и госучреждения сейчас] даже более защищены, чем в довоенное время. Мы создали несколько контуров безопасности. Мы проводили несколько совещаний с собственниками и руководителями крупнейших дата-центров, которые хранят информацию, совместно наработали решения, позволяющие пресекать захват информации. По моей оценке, персональные данные граждан и базы данных надежно защищены", – сказал Щиголь.

Он подчеркнул, что Госспецсвязи способно отразить атаки хакеров и быстро восстановить работу госучреждений.

"Невозможно добиться того, чтобы нас не атаковали. Но мы можем сохранить данные, информацию и быстро восстановить работу, не допустив утраты персональных данных. Над этим мы постоянно работаем, строим эшелонированную защиту настолько, насколько это возможно в современном мире, особенно учитывая помощь иностранных компаний, которые не сотрудничают с Россией, а помогают защищать Украину", – сказал глава Госспецсвязи.

Глава Госспецсвязи: Чаще меняйте пароли. Злоумышленники стараются скомпрометировать ваши аккаунты – это основной инструмент информационной войны. Полный текст интервью