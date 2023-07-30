Силы обороны "за пять минут" уничтожили российский "Бук", теперь в целом районе артиллерия сможет работать по складам и пехоте оккупантов – Сырский

"Подразделениями воинской части А1108 была обнаружена техника из комплекса "Бук", который должен был прикрывать небо оккупантам. За пять минут он был уничтожен. Так наши военные открыли целый район для свободной работы друзей-артиллеристов", – написал Сырский.
По его словам, теперь украинская артиллерия сможет беспрепятственно работать там по вражеским складам, пехоте и технике.
На каком именно направлении была уничтожена вражеская техника, Сырский не уточнил.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили около 227 км² территорий, сообщали в Минобороны 24 июля.
27 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что силы обороны освободили село Старомайорское Донецкой области.