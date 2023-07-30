Силы обороны "за пять минут" уничтожили российский "Бук", теперь в целом районе артиллерия сможет работать по складам и пехоте оккупантов – Сырский

"Подразделениями воинской части А1108 была обнаружена техника из комплекса "Бук", который должен был прикрывать небо оккупантам. За пять минут он был уничтожен. Так наши военные открыли целый район для свободной работы друзей-артиллеристов", – написал Сырский.

По его словам, теперь украинская артиллерия сможет беспрепятственно работать там по вражеским складам, пехоте и технике.

На каком именно направлении была уничтожена вражеская техника, Сырский не уточнил.