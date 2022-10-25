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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Символически затрофеен рашистский "Урал". За сутки на юге Украины уничтожены 40 оккупантов, 10 единиц техники и три склада боеприпасов – ОК "Юг"

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Враг дважды за день пытался пойти в наступление на южном фронте, но отступил с потерями
Враг дважды за день пытался пойти в наступление на южном фронте, но отступил с потерями
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За сутки 24 октября на южном направлении украинские военные уничтожили 10 единиц вражеской техники и повредили шесть танков. Об этом сообщило оперативное командование ВСУ "Юг" в сводке по итогам дня.

В командовании отметили, что украинская авиация отработала пять атак по позициям вражеской ПВО, по опорному пункту и скоплению оккупантов, вооружению и технике, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 2️4️6️ огневых задач, в том числе по минометным и артиллерийским позициям врага.

"Подтвержденные потери противника: 4️0️ рашистов, три танка, зенитно-ракетный комплекс "Оса", шесть единиц автобронетехники и три склада с боеприпасами в Бериславском и Каховском районах. Существенно повреждены шесть вражеских танков, символически затрофеен рашистский "Урал", – сказано в сообщении.

Кроме этого, в Бериславском районе был сбит во время проведения врагом воздушной разведки беспилотный шпион типа "Орлан-10". За сутки были сбиты три вертолета противника, а также дрон-камикадзе Shahed-131.

Противник ведет активную оборону и пытается удержать занятые рубежи. Наносил огневое поражение по украинским позициям и прилегающим к линии фронта общинам, в том числе с применением РСЗО, ствольной артиллерии, минометов. Совершал атаки и по тыловым общинам Николаевского района, где повредил панели солнечных батарей. 

"Дважды за день, силами до взвода и отделения соответственно, на двух разных направлениях враг пытался провести наступательные действия. Под огневым влиянием артиллерии и в ходе стрелкового боя понес потери и отступил", – рассказали в командовании. 

Вражеская авиация четыре раза наносила удары по позициям вдоль линии столкновения.

В Черном море группировка вражеского флота сейчас состоит из 11 кораблей, среди которых три больших десантных корабля и два надводных носителя "Калибров".

https://www.facebook.com/okPivden/videos/780451049714709/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление в южных и восточных регионах. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Продвижение ВСУ продолжается.

Теги: танки, Херсонская область, Николаевская область, война России против Украины, потери армии России
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