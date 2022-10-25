"Символически затрофеен рашистский "Урал". За сутки на юге Украины уничтожены 40 оккупантов, 10 единиц техники и три склада боеприпасов – ОК "Юг"

Враг дважды за день пытался пойти в наступление на южном фронте, но отступил с потерями Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В командовании отметили, что украинская авиация отработала пять атак по позициям вражеской ПВО, по опорному пункту и скоплению оккупантов, вооружению и технике, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 2️4️6️ огневых задач, в том числе по минометным и артиллерийским позициям врага.

"Подтвержденные потери противника: 4️0️ рашистов, три танка, зенитно-ракетный комплекс "Оса", шесть единиц автобронетехники и три склада с боеприпасами в Бериславском и Каховском районах. Существенно повреждены шесть вражеских танков, символически затрофеен рашистский "Урал", – сказано в сообщении.

Кроме этого, в Бериславском районе был сбит во время проведения врагом воздушной разведки беспилотный шпион типа "Орлан-10". За сутки были сбиты три вертолета противника, а также дрон-камикадзе Shahed-131. Противник ведет активную оборону и пытается удержать занятые рубежи. Наносил огневое поражение по украинским позициям и прилегающим к линии фронта общинам, в том числе с применением РСЗО, ствольной артиллерии, минометов. Совершал атаки и по тыловым общинам Николаевского района, где повредил панели солнечных батарей. "Дважды за день, силами до взвода и отделения соответственно, на двух разных направлениях враг пытался провести наступательные действия. Под огневым влиянием артиллерии и в ходе стрелкового боя понес потери и отступил", – рассказали в командовании. Вражеская авиация четыре раза наносила удары по позициям вдоль линии столкновения. В Черном море группировка вражеского флота сейчас состоит из 11 кораблей, среди которых три больших десантных корабля и два надводных носителя "Калибров". https://www.facebook.com/okPivden/videos/780451049714709/ Война России против Украины. Главное (обновляется)