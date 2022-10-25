"Символически затрофеен рашистский "Урал". За сутки на юге Украины уничтожены 40 оккупантов, 10 единиц техники и три склада боеприпасов – ОК "Юг"

Кроме этого, в Бериславском районе был сбит во время проведения врагом воздушной разведки беспилотный шпион типа "Орлан-10". За сутки были сбиты три вертолета противника, а также дрон-камикадзе Shahed-131.
Противник ведет активную оборону и пытается удержать занятые рубежи. Наносил огневое поражение по украинским позициям и прилегающим к линии фронта общинам, в том числе с применением РСЗО, ствольной артиллерии, минометов. Совершал атаки и по тыловым общинам Николаевского района, где повредил панели солнечных батарей.
"Дважды за день, силами до взвода и отделения соответственно, на двух разных направлениях враг пытался провести наступательные действия. Под огневым влиянием артиллерии и в ходе стрелкового боя понес потери и отступил", – рассказали в командовании.
Вражеская авиация четыре раза наносила удары по позициям вдоль линии столкновения.
В Черном море группировка вражеского флота сейчас состоит из 11 кораблей, среди которых три больших десантных корабля и два надводных носителя "Калибров".
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