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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Скипальский: Я был убежден, что Россия нападет на Украину. В 1992 году в докладной записке я написал: "Война за Донбасс будет рано или поздно"

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Скипальский: Россияне это скрещение православной и буддийской веры: слукавить для них это честь
Скипальский: Россияне – это скрещение православной и буддийской веры: слукавить для них – это честь
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Экс-глава военной разведки Украины, бывший заместитель главы СБУ Александр Скипальский в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что был уверен в том, что Россия рано или поздно вторгнется в Украину.

"Безусловно, [я это] понимал. И был уверен. Первая докладная записка, направленная мною министру обороны [Константину] Морозову и [секретарю СНБО Евгению] Марчуку, датируется маем 92-го года. И там сказано, что война за Донбасс будет рано или поздно в силу разных обстоятельств. Там я приводил довод. И в дальнейшем... Вот мы с вами вспоминали, когда подписала СБУ соглашение с Россией. До 97-го года, пока ваш покорный слуга руководил разведкой, такого соглашения с ГРУ не было. Потому что я знал, какую угрозу, двойную мораль, лицемерие..." – сказал Скипальский.

По его словам, россияне хотели заключить подобное соглашение с украинской стороной.

"Безусловно. Постоянно хотели это сделать. Они не могли мне дать ответа, потому что все остальное от лукавого. Россияне – это скрещение православной и буддийской веры: слукавить для них – это честь. Вот. Я им задал простой вопрос: каким образом вы будете исключать разведывательные спутники, которые пролетают над территорией Украины, чтобы не проводить разведку? И они не могли ответить", – отметил Скипальский.

Он подчеркнул, что на то время в Украине еще не было центральных структур военной разведки.

"Имелись небольшие подразделения. Их можно называть: разведотделы округов военных. Они выполняли подсобную работу, скажем так. Центр ГРУ находился в Москве. И когда мне поручил президент [Леонид] Кравчук и Морозов здесь, у меня не было инструкций и прецедента, я не получал ту энергию, а делал, используя правило древнеегипетских фараонов: не строй пирамиду на обломках другой пирамиды. И я сделал это на основе государственного курса. И потому был заложен фундамент и пятилетняя деятельность служения только украинским интересам... С каждым офицером, генералом состоялся индивидуальный разговор. Все знали, что требования руководства ГУР – это патриотизм, служение Украине", – резюмировал Скипальский.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, Александр Скипальский, нападение, война России против Украины
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