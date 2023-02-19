Скипальский: Я был убежден, что Россия нападет на Украину. В 1992 году в докладной записке я написал: "Война за Донбасс будет рано или поздно"

"Безусловно, [я это] понимал. И был уверен. Первая докладная записка, направленная мною министру обороны [Константину] Морозову и [секретарю СНБО Евгению] Марчуку, датируется маем 92-го года. И там сказано, что война за Донбасс будет рано или поздно в силу разных обстоятельств. Там я приводил довод. И в дальнейшем... Вот мы с вами вспоминали, когда подписала СБУ соглашение с Россией. До 97-го года, пока ваш покорный слуга руководил разведкой, такого соглашения с ГРУ не было. Потому что я знал, какую угрозу, двойную мораль, лицемерие..." – сказал Скипальский.

По его словам, россияне хотели заключить подобное соглашение с украинской стороной.

"Безусловно. Постоянно хотели это сделать. Они не могли мне дать ответа, потому что все остальное от лукавого. Россияне – это скрещение православной и буддийской веры: слукавить для них – это честь. Вот. Я им задал простой вопрос: каким образом вы будете исключать разведывательные спутники, которые пролетают над территорией Украины, чтобы не проводить разведку? И они не могли ответить", – отметил Скипальский.

Он подчеркнул, что на то время в Украине еще не было центральных структур военной разведки.

"Имелись небольшие подразделения. Их можно называть: разведотделы округов военных. Они выполняли подсобную работу, скажем так. Центр ГРУ находился в Москве. И когда мне поручил президент [Леонид] Кравчук и Морозов здесь, у меня не было инструкций и прецедента, я не получал ту энергию, а делал, используя правило древнеегипетских фараонов: не строй пирамиду на обломках другой пирамиды. И я сделал это на основе государственного курса. И потому был заложен фундамент и пятилетняя деятельность служения только украинским интересам... С каждым офицером, генералом состоялся индивидуальный разговор. Все знали, что требования руководства ГУР – это патриотизм, служение Украине", – резюмировал Скипальский.

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