ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Слитые данные Пентагона. Китай отказался давать ЧВК "Вагнер" оружие – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Китай отказался поставлять вагнеровцам вооружение и боеприпасы
Китай отказался поставлять вагнеровцам вооружение и боеприпасы
Фото: depositphotos.com

Российская частная военная компания "Вагнер", которая участвует в полномасштабной войне в Украине, просила Китай предоставить оружие в начале года, но получила отказ. Об этом Financial Times написала 20 апреля, ссылаясь на секретные документы министерства обороны США, которые попали в сеть.

Согласно документам, представители ЧВК "Вагнер" искали боеприпасы и оборудование в Китае в начале 2023 года. Но по состоянию на начало января Китай не прислал вагнеровцам никакого оружия, даже для испытаний, и не имел никаких контактов с ЧВК по поставкам оружия, говорится в том же документе.

Как пишет газета, обращение вагнеровцев к Китаю указывает на то, что они по крайней мере частично были уверены в открытости Пекина к предоставлению России оружия.

В сливах Пентагона также упоминаются успешные примеры приобретения ЧВК "Вагнер" оружия у других союзников Москвы – Беларуси и Сирии.

Согласно одному из документов, на начало января Беларусь "уже поставила 50% обещанного оружия" и предложила прислать вагнеровцам 300 тыс. снарядов для гранатометов ВОГ-17. Наемники также приобрели в Сирии шесть гранатометов СПГ-9 и 180 гранат в неустановленное время.

А в Турции ЧВК "Вагнер" пыталась договориться о закупке беспилотников, систем радиоэлектронной борьбы, контрбатарейных систем и гаубичных артиллерийских установок, но получила отказ.

Контекст:

По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины, а китайские компании, в том числе связанные с правительством, в 2022 году отправили в Россию около 1 тыс. штурмовых винтовок, более 12 тонн бронежилетов и запчасти для беспилотников.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заверил украинского коллегу Дмитрия Кулебу, что Китай не будет поставлять оружие России, и пока Киев не видел доказательств того, что такие поставки проводились, сообщал Кулеба в 20-х числах марта. 

30 марта минобороны Китая заявило о готовности сотрудничать с российскими военными по нескольким направлениям.

13 апреля The Washington Post со ссылкой на данные российской разведки, перехваченные Пентагоном, сообщила, что власти Китая приняли решение поставлять России летальное оружие еще в начале 2023 года, выдавая его за товары гражданского назначения.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Турция, Беларусь, Москва, Пентагон, вооружение, Пекин, Financial Times, война России против Украины, ЧВК Вагнер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Женская красота имеет особую природу". Боржемская без нижнего белья снялась в облегающем платье с прорезями
"Женская красота имеет особую природу". Боржемская без нижнего белья снялась в облегающем платье с прорезями
"Ничто так не старит, как слипшиеся ресницы у женщины старше 50 лет". Опытный визажист рассказала, как выглядеть моложе с помощью макияжа
"Ничто так не старит, как слипшиеся ресницы у женщины старше 50 лет". Опытный визажист рассказала, как выглядеть моложе с помощью макияжа
Галина ГРИШИНА
Посадите гибискус таким способом на даче и он будет 20 лет обильно цвести каждое лето. Эксперты рассказали секреты ухода за сирийской розой
Посадите гибискус таким способом на даче – и он будет 20 лет обильно цвести каждое лето. Эксперты рассказали секреты ухода за сирийской розой
Галина ГРИШИНА
Мишина рассказала, что ест на ужин для красивой фигуры
Мишина рассказала, что ест на ужин для красивой фигуры
Не делайте этого с волосами, иначе они потеряют привлекательность. Названы три ошибки, которые приводят к ломкости и истончению локонов
Не делайте этого с волосами, иначе они потеряют привлекательность. Названы три ошибки, которые приводят к ломкости и истончению локонов
Галина ГРИШИНА
"Чем дольше стоит, тем вкуснее становится". Как дома приготовить "невероятно вкусный и сочный" салат "Коул Слоу" всего из двух обычных овощей
"Чем дольше стоит, тем вкуснее становится". Как дома приготовить "невероятно вкусный и сочный" салат "Коул Слоу" всего из двух обычных овощей
Галина ГРИШИНА
Никитюк снялась в трендовой джинсовой юбке с разрезом и столетней длинной вышиванке. Фото
Никитюк снялась в трендовой джинсовой юбке с разрезом и столетней длинной вышиванке. Фото
Галина ГРИШИНА
"Неоновая королева". Гомес засветилась с новым трендовым маникюром от известного голливудского мастера. Фото
"Неоновая королева". Гомес засветилась с новым трендовым маникюром от известного голливудского мастера. Фото
Галина ГРИШИНА
  "Элен и ребята". Как сейчас выглядят главные герои сериала – 56-летняя Ролле и 51-летний Пьюдеба. Новые фото
  "Элен и ребята". Как сейчас выглядят главные герои сериала – 56-летняя Ролле и 51-летний Пьюдеба. Новые фото
Галина ГРИШИНА
Сразу три песни Yaktak попали в чарты Apple Music, Spotify и YouTube Music
Сразу три песни Yaktak попали в чарты Apple Music, Spotify и YouTube Music
Галина ГРИШИНА
  Оставьте это возле муравейника, чтобы навсегда избавиться от муравьев на участке. Рецепт эффективного средства для защиты урожая
  Оставьте это возле муравейника, чтобы навсегда избавиться от муравьев на участке. Рецепт эффективного средства для защиты урожая
Галина ГРИШИНА
27-летняя Grosu подтвердила, что получала "непристойные предложения от известных украинских мужчин"
27-летняя Grosu подтвердила, что получала "непристойные предложения от известных украинских мужчин"
Галина ГРИШИНА
Скандал с одесским дельфинарием Nemo и украинскими блогерами. Полиция начала уголовное производство
Скандал с одесским дельфинарием Nemo и украинскими блогерами. Полиция начала уголовное производство
Галина ГРИШИНА
Из этих трех продуктов получится "очень ароматный салат с оригинальным вкусом". Простой рецепт от Клопотенко
Из этих трех продуктов получится "очень ароматный салат с оригинальным вкусом". Простой рецепт от Клопотенко
Галина ГРИШИНА
Секрет приготовления сочной и ароматной курицы в духовке
Секрет приготовления сочной и ароматной курицы в духовке
Каменских после жалобы на лишний вес показала фигуру со всех сторон
Каменских после жалобы на лишний вес показала фигуру со всех сторон
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Внучка секретаря СНБО Данилова – 16-летняя певица Маша Данилова призналась, что многие хотят с ней дружить из-за известной фамилии (75973)
2
Эти четыре стрижки "мгновенно старят женщин за 40". Стилист объяснила, почему от них нужно отказаться, чтобы выглядеть стильно и молодо (63456)
3
"Она должна получить лучшее образование в мире, и мы для этого зарабатываем деньги". Ефросинина рассказала, где учится ее 19-летняя дочь (57739)
4
Мишина выложила в сеть новые снимки топлес (53132)
5
Кунаки после расставания с Касселем снялась на пляже и рассказала, кто ее фотографировал (51763)
6
Данилко и его команда из-за новых правил выезда артистов за границу не смогли отправиться на гастроли в США. Он сделал заявление (51183)
7
63-летний Ярославский расстался с 35-летней женой. Она сделала заявление (43888)
8
Если рядом будут эти культуры, "вкусных и сочных корнеплодов не дождетесь". Что посеять рядом со свеклой, чтобы был хороший урожай (33599)
 
 
 
 