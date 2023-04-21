Слитые данные Пентагона. Китай отказался давать ЧВК "Вагнер" оружие – СМИ

Согласно документам, представители ЧВК "Вагнер" искали боеприпасы и оборудование в Китае в начале 2023 года. Но по состоянию на начало января Китай не прислал вагнеровцам никакого оружия, даже для испытаний, и не имел никаких контактов с ЧВК по поставкам оружия, говорится в том же документе.
Как пишет газета, обращение вагнеровцев к Китаю указывает на то, что они по крайней мере частично были уверены в открытости Пекина к предоставлению России оружия.
В сливах Пентагона также упоминаются успешные примеры приобретения ЧВК "Вагнер" оружия у других союзников Москвы – Беларуси и Сирии.
Согласно одному из документов, на начало января Беларусь "уже поставила 50% обещанного оружия" и предложила прислать вагнеровцам 300 тыс. снарядов для гранатометов ВОГ-17. Наемники также приобрели в Сирии шесть гранатометов СПГ-9 и 180 гранат в неустановленное время.
А в Турции ЧВК "Вагнер" пыталась договориться о закупке беспилотников, систем радиоэлектронной борьбы, контрбатарейных систем и гаубичных артиллерийских установок, но получила отказ.
По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины, а китайские компании, в том числе связанные с правительством, в 2022 году отправили в Россию около 1 тыс. штурмовых винтовок, более 12 тонн бронежилетов и запчасти для беспилотников.
Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заверил украинского коллегу Дмитрия Кулебу, что Китай не будет поставлять оружие России, и пока Киев не видел доказательств того, что такие поставки проводились, сообщал Кулеба в 20-х числах марта.
30 марта минобороны Китая заявило о готовности сотрудничать с российскими военными по нескольким направлениям.
13 апреля The Washington Post со ссылкой на данные российской разведки, перехваченные Пентагоном, сообщила, что власти Китая приняли решение поставлять России летальное оружие еще в начале 2023 года, выдавая его за товары гражданского назначения.