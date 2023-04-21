Слитые данные Пентагона. Китай отказался давать ЧВК "Вагнер" оружие – СМИ

Согласно документам, представители ЧВК "Вагнер" искали боеприпасы и оборудование в Китае в начале 2023 года. Но по состоянию на начало января Китай не прислал вагнеровцам никакого оружия, даже для испытаний, и не имел никаких контактов с ЧВК по поставкам оружия, говорится в том же документе.

Как пишет газета, обращение вагнеровцев к Китаю указывает на то, что они по крайней мере частично были уверены в открытости Пекина к предоставлению России оружия.

В сливах Пентагона также упоминаются успешные примеры приобретения ЧВК "Вагнер" оружия у других союзников Москвы – Беларуси и Сирии.

Согласно одному из документов, на начало января Беларусь "уже поставила 50% обещанного оружия" и предложила прислать вагнеровцам 300 тыс. снарядов для гранатометов ВОГ-17. Наемники также приобрели в Сирии шесть гранатометов СПГ-9 и 180 гранат в неустановленное время.

А в Турции ЧВК "Вагнер" пыталась договориться о закупке беспилотников, систем радиоэлектронной борьбы, контрбатарейных систем и гаубичных артиллерийских установок, но получила отказ.