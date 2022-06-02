​​Советник министра внутренних дел:​ Знакомые взяли пострадавшую пятиэтажку в Ирпене и собрали на ее ремонт в Италии за три дня €200 тыс.

"Наши знакомые взяли пострадавшую пятиэтажку в Ирпене, закинули информацию родственникам в Италии, те начали постить информацию в итальянских пабликах и собрали за три дня €200 тыс. Поэтому мы хотим сделать сайт для европейцев, где они на карте смогут увидеть различные объекты, выбрать любой и перечислить средства, кто сколько может. Основная задача – собирать деньги на обеспечение добровольцев инструментами и материалами. Один из украинских банков пообещал выделить 5 млн грн на эти цели. Сейчас мы согласовываем объекты", – сообщил Смирнов.
Советник министра внутренних дел: Уровень преступности в Украине чрезвычайно упал после 24 февраля. Полный текст интервью
По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, на конец мая прямые убытки Украины из-за войны с РФ составляют около $600 млрд, инфраструктурные убытки оцениваются в сумму более $100 млрд.
По данным спутникового центра ООН Unosat на 31 марта, российские военные за время оккупации города повредили в Ирпене не менее 1060 объектов жилой и социальной инфраструктуры. На восстановление жилого фонда Ирпеня, а также инфраструктуры города понадобится около $1 млрд.