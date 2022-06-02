​​Советник министра внутренних дел:​ Знакомые взяли пострадавшую пятиэтажку в Ирпене и собрали на ее ремонт в Италии за три дня €200 тыс.

Смирнов (слева): Делаем сайт для европейцев, чтобы они могли перечислить средства на восстановление жилья в Украине Фото: Ростислав Смірнов / Facebook

"Наши знакомые взяли пострадавшую пятиэтажку в Ирпене, закинули информацию родственникам в Италии, те начали постить информацию в итальянских пабликах и собрали за три дня €200 тыс. Поэтому мы хотим сделать сайт для европейцев, где они на карте смогут увидеть различные объекты, выбрать любой и перечислить средства, кто сколько может. Основная задача – собирать деньги на обеспечение добровольцев инструментами и материалами. Один из украинских банков пообещал выделить 5 млн грн на эти цели. Сейчас мы согласовываем объекты", – сообщил Смирнов.

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