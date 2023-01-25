Спецназ Нацгвардии с помощью ПТРК и дронов уничтожил три танка и две БМП россиян. Видео

Отмечается, что оно снято на донецком направлении.

"Благодаря умелым действиям, использованию противотанковых ракетных комплексов и ударных дронов за два дня гвардейские спецназовцы уничтожили три танка и две БМП, а также живую силу противника", – говорится в сообщении.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.

Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе. Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области и несет там значительные потери.