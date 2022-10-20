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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Спецслужбы России готовят теракты против своего населения – ГУР МО

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Спецслужбы РФ готовят почву для провокаций в своей стране, считают в разведке
Спецслужбы РФ готовят почву для провокаций в своей стране, считают в разведке
EPA

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали о подготовке российских спецслужб к вероятным провокациям. Об этом сообщила 20 октября пресс-служба ГУР МО в Telegram.

Военкоматы на территории России распространяют для местных жителей "памятки", в которых обвиняют украинские спецслужбы в планировании и проведении террористических актов против мирного населения. Якобы "диверсанты" раскладывают на дорогах, скамейках и в кустах заминированные телефоны, кошельки, планшеты. И что подобным образом могут быть заминированы даже детские вещи.

"Эта "страшилка" – зеркальное отражение реальных действий рашистов на временно оккупированных территориях Украины. После освобождения там массово оставались разнообразные заминированные предметы, бытовые приборы и детские игрушки, которые приводили к увечьям и даже смертям среди мирного населения", – говорится в сообщении.

Разведка предполагает, что российские спецслужбы таким образом могут готовить почву для проведения провокаций с последующим обвинением в них Украины.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Американский Институт исследования войны (ISW) сообщал в оперативном анализе 19 октября, что россияне, возможно, готовятся нанести удар по Каховской гидроэлектростанции и обвинить в этом Украину.

Теги: Россия, провокации, спецслужбы, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины
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