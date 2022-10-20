Спецслужбы России готовят теракты против своего населения – ГУР МО

Спецслужбы РФ готовят почву для провокаций в своей стране, считают в разведке EPA

Военкоматы на территории России распространяют для местных жителей "памятки", в которых обвиняют украинские спецслужбы в планировании и проведении террористических актов против мирного населения. Якобы "диверсанты" раскладывают на дорогах, скамейках и в кустах заминированные телефоны, кошельки, планшеты. И что подобным образом могут быть заминированы даже детские вещи.

"Эта "страшилка" – зеркальное отражение реальных действий рашистов на временно оккупированных территориях Украины. После освобождения там массово оставались разнообразные заминированные предметы, бытовые приборы и детские игрушки, которые приводили к увечьям и даже смертям среди мирного населения", – говорится в сообщении.

Разведка предполагает, что российские спецслужбы таким образом могут готовить почву для проведения провокаций с последующим обвинением в них Украины.