Спецслужбы России готовят теракты против своего населения – ГУР МО

Военкоматы на территории России распространяют для местных жителей "памятки", в которых обвиняют украинские спецслужбы в планировании и проведении террористических актов против мирного населения. Якобы "диверсанты" раскладывают на дорогах, скамейках и в кустах заминированные телефоны, кошельки, планшеты. И что подобным образом могут быть заминированы даже детские вещи.
"Эта "страшилка" – зеркальное отражение реальных действий рашистов на временно оккупированных территориях Украины. После освобождения там массово оставались разнообразные заминированные предметы, бытовые приборы и детские игрушки, которые приводили к увечьям и даже смертям среди мирного населения", – говорится в сообщении.
Разведка предполагает, что российские спецслужбы таким образом могут готовить почву для проведения провокаций с последующим обвинением в них Украины.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
Американский Институт исследования войны (ISW) сообщал в оперативном анализе 19 октября, что россияне, возможно, готовятся нанести удар по Каховской гидроэлектростанции и обвинить в этом Украину.