Спекуляции недопустимы. В Генштабе ответили на слухи о расколе между военным командованием и президентом

В Генштабе прокомментировали заявления СМИ о конфликте между Залужным и Зеленским Фото: president.gov.ua

"Силы обороны под руководством верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины Владимира Зеленского делают все возможное для освобождения украинской земли от российской оккупации и сдерживания агрессора. Мы руководствуемся принципом единоначалия и не допускаем внутри военного коллектива расколов", – говорится в заявлении.

В Генштабе подчеркнули недопустимость политических спекуляций и провокационных попыток втянуть в это высшее военно-политическое руководство страны.

"Еще раз: не нужно говорить о том, чего нет и что приводит к общественному недоразумению. Многое нами уже сделано, но впереди еще больше работы, требующей взаимопонимания, доверия и уважения. От солдата, который в этот момент освобождает очередной населенный пункт Украины или держит свой участок фронта, и командного состава, работающего над разработкой конкретных планов, до верховного главнокомандующего, мы объединены общей целью – победить кровного врага!" – отметили в Генштабе.