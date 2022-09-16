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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Спекуляции недопустимы. В Генштабе ответили на слухи о расколе между военным командованием и президентом

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В Генштабе прокомментировали заявления СМИ о конфликте между Залужным и Зеленским
В Генштабе прокомментировали заявления СМИ о конфликте между Залужным и Зеленским
Фото: president.gov.ua

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины выступил с официальным заявлением после появления слухов о том, что в военном руководстве Украины якобы произошел раскол. Заявление опубликовано на странице Генштаба в Facebook.

"Силы обороны под руководством верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины Владимира Зеленского делают все возможное для освобождения украинской земли от российской оккупации и сдерживания агрессора. Мы руководствуемся принципом единоначалия и не допускаем внутри военного коллектива расколов", – говорится в заявлении.

В Генштабе подчеркнули недопустимость политических спекуляций и провокационных попыток втянуть в это высшее военно-политическое руководство страны.

"Еще раз: не нужно говорить о том, чего нет и что приводит к общественному недоразумению. Многое нами уже сделано, но впереди еще больше работы, требующей взаимопонимания, доверия и уважения. От солдата, который в этот момент освобождает очередной населенный пункт Украины или держит свой участок фронта, и командного состава, работающего над разработкой конкретных планов, до верховного главнокомандующего, мы объединены общей целью – победить кровного врага!" – отметили в Генштабе.

Контекст:

Журналист Юрий Бутусов написал колонку в "Цензор.НЕТ" под названием "Кто и зачем спровоцировал конфликт в военном руководстве". В ней он, в частности, заявил, что президент якобы специально не пригласил Залужного в поездку в деоккупированный Изюм Харьковской области.

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины заявил 18 августа об обнаружении спланированной дезинформационной кампании, которая утверждает, что между Офисом президента Украины и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным существует конфликт, из-за чего Залужного пытаются "убрать".

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявляла, что "конфликт" между высшими органами военно-политического руководства Украины, слухи о котором распространяют как российские, так и некоторые украинские ресурсы и спикеры, – это вражеская информационно-психологическая операция.

Теги: Генштаб ВСУ, Владимир Зеленский, война России против Украины, конфликт, Валерий Залужный
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