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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Суд приговорил к 15 годам лишения свободы троих боевиков "ДНР" – СБУ

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Суд признал боевиков "ДНР" виновными
Суд признал боевиков "ДНР" виновными
Фото: depositphotos.com

Три боевика террористической группировки "ДНР" приговорены в Украине к 15 годам лишения свободы. Об этом пресс-центр СБУ сообщил 10 августа в Telegram.

Осужденные входили в состав незаконного вооруженного формирования "4-го отдельного мотострелкового батальона 119 полка днр". Они попали в плен в конце марта, при освобождении Вооруженными силами Украины Сумской области.

"24 февраля 2022 года указанные лица, несмотря на то, что не имели военных профессий, добровольно вступили в ряды боевиков, где получили военную форму, оружие и боеприпасы к нему. В начале марта под руководством военнослужащих из России они прошли краткосрочное военное обучение на территории Белгородской области [РФ]. После его окончания их отправили воевать на Сумском направлении. Установлено, что оккупанты задействовали предателей для обустройства и укрепления боевых позиций и блокпостов на временно оккупированных территориях; осуществлениея контрольно-пропускных и охранных функций на блок-постах и позициях врага", – говорится в сообщении.

Следствие велось по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) и по ч. 2 ст. 111 (госизмена в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Суд приговорил обвиняемых к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, СБУ, Украина, Сумская область, плен, ДНР, война России против Украины
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