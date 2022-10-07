Суд приговорил к 15 годам тюрьмы российского агента по прозвищу Профессор

СБУ получила и передала в суд безоговорочные доказательства, что одессит с псевдонимом Профессор был завербован ФСБ.

В августе этого года сотрудники СБУ провели многоэтапную специальную операцию и задержали Профессора при доразведке вокруг Одесской военной администрации.

Следователи СБУ установили, что мужчина по собственной инициативе сотрудничал с врагом с начала широкомасштабного вторжения России. Он подыскивал в других регионах потенциальную агентуру, готовую выполнять задачи по сбору информации и корректировке огня.

Доказано, что, действуя в интересах вражеской спецслужбы, он организовал сбор информации о дислокации центров принятия решений, военных и стратегических объектов по всей Украине, в частности в Одессе.

7 октября Приморский суд Одессы признал Профессора виновным в совершении государственной измены в условиях военного положения. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.