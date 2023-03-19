Свитан: Отрицательные стороны российской армии – старая советская система управления, никакой обратной связи, жесточайшее подавление инакомыслия, введение блатных манер

Свитан об армии РФ: Настоящий офицер никогда в жизни бы не сбросил бомбу на мирный город Скриншот: Наталія Мосейчук / YouTube

"Отрицательные моменты российской армии? Старая советская система: закостенелая система управления, никакой обратной связи абсолютно. То есть они в этом смысле... Ее ломать надо. Но они же ее не поломают. Здесь для нас плюс, а для них большой минус. У россиян жесточайшее подавление какого-то инакомыслия, очень жесткое", – сказал он.

По словам военного эксперта, "это сейчас становится явным".

"[Наблюдается] введение понятийных, блатных манер в армии. То есть они откуда-то... Это не от [создателя российской частной военной компании "Вагнер" Евгения] Пригожина, это уже потом... Лагерная страна, да. И вот это все вошло в армию. А это убило напрочь офицерство, убило напрочь честь и совесть офицера. Это две несовместимые вещи: офицерство и бандитизм. Это два полюса разных. А там они смешались. И получается, что эта лагерность просто убила, вычистила, выхолостила честь офицерскую", – объяснил Свитан.

Он считает, что "настоящий офицер никогда в жизни бы не сбросил бомбу на мирный город, вот просто это не получилось бы".

"Он бы даже не взлетел. Не говоря уже обо всем остальном. Поэтому мы это прекрасно видим. Это проблемы российской армии", – подчеркнул Свитан.

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