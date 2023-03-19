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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Свитан: Отрицательные стороны российской армии – старая советская система управления, никакой обратной связи, жесточайшее подавление инакомыслия, введение блатных манер

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Свитан об армии РФ: Настоящий офицер никогда в жизни бы не сбросил бомбу на мирный город
Свитан об армии РФ: Настоящий офицер никогда в жизни бы не сбросил бомбу на мирный город
Скриншот: Наталія Мосейчук / YouTube

У российской армии, вторгшейся в Украину, старая советская система управления, и это ее отрицательная сторона. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

"Отрицательные моменты российской армии? Старая советская система: закостенелая система управления, никакой обратной связи абсолютно. То есть они в этом смысле... Ее ломать надо. Но они же ее не поломают. Здесь для нас плюс, а для них большой минус. У россиян жесточайшее подавление какого-то инакомыслия, очень жесткое", – сказал он.

По словам военного эксперта, "это сейчас становится явным".

"[Наблюдается] введение понятийных, блатных манер в армии. То есть они откуда-то... Это не от [создателя российской частной военной компании "Вагнер" Евгения] Пригожина, это уже потом... Лагерная страна, да. И вот это все вошло в армию. А это убило напрочь офицерство, убило напрочь честь и совесть офицера. Это две несовместимые вещи: офицерство и бандитизм. Это два полюса разных. А там они смешались. И получается, что эта лагерность просто убила, вычистила, выхолостила честь офицерскую", – объяснил Свитан.

Он считает, что "настоящий офицер никогда в жизни бы не сбросил бомбу на мирный город, вот просто это не получилось бы".

"Он бы даже не взлетел. Не говоря уже обо всем остальном. Поэтому мы это прекрасно видим. Это проблемы российской армии", – подчеркнул Свитан.

Свитан: До конца этого года мы можем выйти на границы 1991 года – освободить Крым и отсечь Донбасс. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

По состоянию на 19 марта потери российских войск в Украине составили, по данным Генштаба ВСУ, 164 910 человек личного состава.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, война, военные, война России против Украины, войска, российские военные, российские оккупанты, россияне, Роман Свитан
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