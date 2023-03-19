Свитан: Россияне могут собрать кулак в одном месте и к 9 мая захватить очередной сортир где-нибудь на Донбассе, чтобы показать какую-то победу

"А это вот не раньше середины апреля. Это как раз то время, когда подойдут уже сухие и солнечные дни. [...] Но вопрос какой? Может быть, еще наше командование примет решение посмотреть, как будут себя вести россияне под 9 мая. У них же привязка к этим датам. Они могут собрать какой-то кулак где-нибудь в одном месте – и как-то к 9 мая захватить, допустим, очередной сельский сортир где-нибудь на Донбассе и показать какую-то победу", – сказал он.
Эксперт не исключает, что при таком развитии событий командование украинской армии может подождать еще.
"Может быть, подождут. Хотя, если будет хорошая погода, нечего ждать – надо начинать где-то с середины апреля двигаться. У нас будет где-то такой, золотой месяц у любой наступающей армии: когда она выкладывается полностью и выполняет определенный бросок, наступательные действия, прорыв фронта", – объяснил Свитан.
Он предположил, что "это будет апрель – май".
"Может быть, начало июня, когда будет выполнен реальный бросок в сторону азовского побережья или Крыма одновременно. И дальше уже второй период: опять накопление к следующему броску", – отметил Свитан.
Свитан: До конца этого года мы можем выйти на границы 1991 года – освободить Крым и отсечь Донбасс. Читайте полную версию интервью
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.
28 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации. "Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу справедливую цель и каждый день приближаемся к ее реализации. Украина будет свободной. Вся Украина", – заявил Зеленский.
В середине марта секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что украинская армия продолжает подготовку к контрнаступлению.