Свитан: Китайцы ничего из оружия России не дадут. Они боятся попасть даже не под санкционные иски, а под репарационные

"Сейчас поставлена задача всем войскам российским выйти на нормирование использования боеприпасов. Есть определенные лимиты. [...] Допустим, 100 снарядов привезли на пять дней: 20 снарядов в сутки. И дальше ты либо их сразу используешь, а потом четыре дня будешь сидеть без снарядов, либо используй по 20 снарядов в сутки – и растянешь на пять дней. Потому что только через пять дней придет следующая машина наполнить погребок. И вот в такой режим сейчас практически вся линия фронта основная – запорожская и херсонская – переведена. Почему они сейчас и собираются: понимают, к чему это все идет. Взять негде. Китайцы все-таки будут уходить. Не дадут китайцы ничего", – сказал он.

Эксперт считает, что китайцы "пытаются выскочить из этой лодки".

"Они с самого начала с Россией в этой войне участвуют, а сейчас понимают, чем заканчивается. И для того, чтобы не попасть под санкционные и... Ну, под санкционные – то ладно, а под уже репарационные иски не попасть", – объяснил Свитан.

По его словам, действия Китая в данной ситуации – информационная "противоволна": "Вы обозначьте себе все, что Китай хотел, но не участвовал".

"Хотя участвовал с самого начала. То есть они пытаются такой волной выскочить из этой лодки. Ну, по крайней мере, вряд ли у них это, конечно, получится. Но тем не менее будут пытаться", – предполагает Свитан.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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