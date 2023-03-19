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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Свитан: Китайцы ничего из оружия России не дадут. Они боятся попасть даже не под санкционные иски, а под репарационные

 
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Свитан считает, что в истории с РФ Китай задействует информационную "противоволну"
Свитан считает, что в истории с РФ Китай задействует информационную "противоволну"
Фото: ЕРА

Китай не будет помогать России решать проблему дефицита боеприпасов в ее войне против Украины. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

"Сейчас поставлена задача всем войскам российским выйти на нормирование использования боеприпасов. Есть определенные лимиты. [...] Допустим, 100 снарядов привезли на пять дней: 20 снарядов в сутки. И дальше ты либо их сразу используешь, а потом четыре дня будешь сидеть без снарядов, либо используй по 20 снарядов в сутки – и растянешь на пять дней. Потому что только через пять дней придет следующая машина наполнить погребок. И вот в такой режим сейчас практически вся линия фронта основная – запорожская и херсонская – переведена. Почему они сейчас и собираются: понимают, к чему это все идет. Взять негде. Китайцы все-таки будут уходить. Не дадут китайцы ничего", – сказал он.

Эксперт считает, что китайцы "пытаются выскочить из этой лодки".

"Они с самого начала с Россией в этой войне участвуют, а сейчас понимают, чем заканчивается. И для того, чтобы не попасть под санкционные и... Ну, под санкционные – то ладно, а под уже репарационные иски не попасть", – объяснил Свитан.

По его словам, действия Китая в данной ситуации – информационная "противоволна": "Вы обозначьте себе все, что Китай хотел, но не участвовал".

"Хотя участвовал с самого начала. То есть они пытаются такой волной выскочить из этой лодки. Ну, по крайней мере, вряд ли у них это, конечно, получится. Но тем не менее будут пытаться", – предполагает Свитан.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции и прямо не осуждает действия Москвы.

30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество".

Во время государственного визита лидера Китая в РФ, который запланирован с 20-го по 22 марта, состоится личная встреча Цзиньпина и Путина. В Кремле сообщили, что "в ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем".

По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины. Телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с данными разведки, сообщил 18 февраля, что в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и что есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью, вышедшем 23 февраля, говорил, что Альянс видит признаки подготовки Китая к передаче России оружия.

МИД Китая заявил, что КНР не рассматривает возможность отправки летального оружия Москве для использования в войне против Украины.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "очень хочет верить, что Китай не будет поставлять оружие России".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 16 марта сообщил, что продолжаются переговоры о телефонном разговоре Зеленского и Цзиньпина.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Китай, оружие, санкции, война, военные, переговоры, боеприпасы, КНР, война России против Украины, сотрудничество, репарации, Роман Свитан
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