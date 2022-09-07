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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сын Портнова в марте выехал из Украины как волонтер и до сих пор не вернулся – "Схемы"

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Портнов-старший тоже выехал из Украины, он говорит, что сделал это на законных основаниях
Портнов-старший тоже выехал из Украины, он говорит, что сделал это на законных основаниях
Фото: Андрей Портнов / Telegram

29-летний сын бывшего первого замглавы Администрации Президента Украины Андрея Портнова Игорь Портнов в марте получил разрешение на выезд из Украины как волонтер, который едет за гуманитарной помощью, выехал из Украины и по состоянию на 6 сентября не вернулся в страну.

Об этом сообщили, ссылаясь на свои источники, журналисты "Схем" (проект "Радіо Свобода"). 

По информации "Схем", Портнов-младший 23 марта пересек украинско-польскую границу в пункте пропуска "Краковец", за день до этого Львовская обладминистрация внесла его в систему "Шлях" как лицо призовного возраста, которому временно – на один месяц – разрешен выезд из Украины за гуманитарной помощью. 

В системе указано, что решение о разрешении на выезд Львовская ОВА приняла на основании обращения общественной организации "Народна самооборона", сообщают "Схемы". 

Вместе с Игорем Портновым из Украины выехал 23-летний Иван Поддубнов – племянник Андрея Портнова, сын его сестры Юлии Поддубновой, отмечается в материале. По данным СМИ, он тоже еще не вернулся в Украину. На каком основании он выехал, не уточняется. 

Сын Портнова не ответил на просьбу журналистов о комментарии. 

Замглавы Львовской ОВА Юрий Бучко сказал "Схемам": "У нас в день более 200 заявок от общественных организаций по внесению в систему "Шлях". Если перевести в количество людей – это более 2000 человек в день, которые едут за гуманитаркой. Таких проблем, к сожалению, много. У администрации нет функции проверки, возможностей, как это проверять". 

Портнов и его сын. Фото: radiosvoboda.org
Портнов и его сын. Фото: radiosvoboda.org

48-летний Андрей Портнов, по информации "Схем", уехал из Украины в начале июля (он пересек украинско-венгерскую границу). Он тогда заявил, что выехал, не нарушая законодательства, так как является отцом четырех несовершеннолетних детей (2012-го, 2014-го, 2019-го и 2022 годов рождения).

Выезд из страны для украинцев в возрасте от 18 до 60 лет запрещен в связи с военным положением. Но есть несколько исключений из этого правила, в том числе наличие трех и более несовершеннолетних детей.

Контекст:

Портнов был советником беглого четвертого президента Украины Виктора Януковича и отвечал за юридическое обеспечение его деятельности. С апреля 2010 года по апрель 2011-го он был заместителем главы АП, а в январе – феврале 2014 года – первым замглавы этого ведомства. После Революции достоинства Портнов выехал за границу, в Украину он вернулся в мае 2019 года.

Портнов является автором большинства заявлений, по которым в Украине открыты уголовные производства в отношении пятого президента Петра Порошенко.

9 декабря 2021 года США ввели санкции против Портнова за взяточничество в судебном и правоохранительном аппарате Украины, использование своего влияния для подкупа в украинских судах, а также за "подрыв усилий по реформированию".

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявлял в декабре о связи Портнова и замглавы Офиса президента Украины Олега Татарова. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что "ни разу не слышал" от Татарова фамилию Портнова.

В марте 2022 года движение "Чесно" запустило "Реєстр Zрадників" ("Реестр предателей"), где собирает информацию о представителях власти (бывших и нынешних), которые согласились сотрудничать с российскими оккупантами. В перечне есть Портнов. Его назвали "пособником российских властей, взявшихся за агрессивную войну против Украины и изменение ее границ".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Польша, Андрей Портнов, граница, запрет, волонтер, Львовская ОГА, законодательство, Схемы
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