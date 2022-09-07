Сын Портнова в марте выехал из Украины как волонтер и до сих пор не вернулся – "Схемы"

Портнов-старший тоже выехал из Украины, он говорит, что сделал это на законных основаниях Фото: Андрей Портнов / Telegram

Об этом сообщили, ссылаясь на свои источники, журналисты "Схем" (проект "Радіо Свобода").

По информации "Схем", Портнов-младший 23 марта пересек украинско-польскую границу в пункте пропуска "Краковец", за день до этого Львовская обладминистрация внесла его в систему "Шлях" как лицо призовного возраста, которому временно – на один месяц – разрешен выезд из Украины за гуманитарной помощью.

В системе указано, что решение о разрешении на выезд Львовская ОВА приняла на основании обращения общественной организации "Народна самооборона", сообщают "Схемы".

Вместе с Игорем Портновым из Украины выехал 23-летний Иван Поддубнов – племянник Андрея Портнова, сын его сестры Юлии Поддубновой, отмечается в материале. По данным СМИ, он тоже еще не вернулся в Украину. На каком основании он выехал, не уточняется.

Сын Портнова не ответил на просьбу журналистов о комментарии.

Замглавы Львовской ОВА Юрий Бучко сказал "Схемам": "У нас в день более 200 заявок от общественных организаций по внесению в систему "Шлях". Если перевести в количество людей – это более 2000 человек в день, которые едут за гуманитаркой. Таких проблем, к сожалению, много. У администрации нет функции проверки, возможностей, как это проверять".

Портнов и его сын. Фото: radiosvoboda.org

48-летний Андрей Портнов, по информации "Схем", уехал из Украины в начале июля (он пересек украинско-венгерскую границу). Он тогда заявил, что выехал, не нарушая законодательства, так как является отцом четырех несовершеннолетних детей (2012-го, 2014-го, 2019-го и 2022 годов рождения).

Выезд из страны для украинцев в возрасте от 18 до 60 лет запрещен в связи с военным положением. Но есть несколько исключений из этого правила, в том числе наличие трех и более несовершеннолетних детей.