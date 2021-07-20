Сюмар заявила, что операцию по уничтожению террориста Гиви согласовал Порошенко

По информации Сюмар, операцию по уничтожению Гиви в 2017 году одобрил Порошенко (на фото) Фото: eurosolidarity.org

Об этом Сюмар написала в Facebook в комментариях под постом политического эксперта Петра Охотина.

"ССУ и высшее командование одобрили эту операцию. Порошенко то есть", – прокомментировала нардеп.

Скриншот: facebook.com/petro.okhotin

"Террорист и представитель оккупационной администрации РФ в ОРДЛО Гиви известен плохим отношением к украинским воинам. Сегодня ему исполнился бы 41 год. Не исполнилось. Злые языки говорят, что к его ликвидации причастно командование Сил специальных операций ВСУ. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть", – отметил в своем посте Охотин.

На комментарий Сюмар политэксперт написал: "Вероятно, согласовало".

"Может, согласовало, а может, и просто Меркурий был в ретроградной фазе. Имеющий глаза поймет", – заявил Охотин.