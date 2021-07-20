Сюмар заявила, что операцию по уничтожению террориста Гиви согласовал Порошенко

Об этом Сюмар написала в Facebook в комментариях под постом политического эксперта Петра Охотина.
"ССУ и высшее командование одобрили эту операцию. Порошенко то есть", – прокомментировала нардеп.
"Террорист и представитель оккупационной администрации РФ в ОРДЛО Гиви известен плохим отношением к украинским воинам. Сегодня ему исполнился бы 41 год. Не исполнилось. Злые языки говорят, что к его ликвидации причастно командование Сил специальных операций ВСУ. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть", – отметил в своем посте Охотин.
На комментарий Сюмар политэксперт написал: "Вероятно, согласовало".
"Может, согласовало, а может, и просто Меркурий был в ретроградной фазе. Имеющий глаза поймет", – заявил Охотин.
Михаил Толстых (Гиви) – гражданин Украины, родился в 1980 году в Иловайске Донецкой области. По словам Толстых, он служил в Вооруженных силах Украины, после армии работал грузчиком на канатном заводе. В 2014 году Гиви присоединился к пророссийским боевикам, возглавил группировку "Сомали". Участвовал в боях за донецкий аэропорт и Иловайск. В интернете были опубликованы видео, на которых зафиксированы издевательства Гиви над пленными украинскими солдатами.
Утром 8 февраля 2017 года "минобороны ДНР" сообщило об убийстве Гиви "в результате террористического акта". Он был взорван в собственном кабинете в Макеевке. 9 февраля ответственность за убийство Гиви взяли на себя его подчиненные. Ликвидацию своего командира они назвали "местью сослуживцев", которых Гиви якобы бросил во время боя под Авдеевкой в конце января.
Освобожденный в рамках обмена удерживаемыми лицами с ОРДЛО в декабре 2019 года бывший военнослужащий ВСУ Олег Сугерей в интервью главному редактору "Цензор.НЕТ" Юрию Бутусову рассказал, что взрывчатку в кабинете Гиви заложила девушка-агент из Украины.
На видео телеканала "Россия 24", часть которого была показана в программе Бутусова, говорится, что взорвала Гиви киевская студентка Анастасия Петрига.