Тарнавский о таврийском направлении: Продолжаются бои, местами силы обороны имеют успехи, а враг отступает

"На таврийском направлении продолжаются бои, местами Силы обороны имеют успехи, а враг отступает", – заявил он.

За прошедшие сутки оккупанты 20 раз атаковали украинские позиции и совершили 678 обстрелов. Артиллерийские подразделения сил обороны выполнили 1681 огневую задачу.

За последние сутки потери оккупантов на таврийском направлении убитыми и ранеными составили более трех рот, сообщил Тарнавский. Также уничтожена 41 единица военной техники противника, в частности четыре танка, 12 ББМ, три гаубицы "Мста-Б", два "Града", беспилотники "Орлан-30", Supercam, Zala, самоходная артиллерийская установка "Акация", пушка "Гиацинт-С" и автомобильная техника. Также были уничтожены четыре российских склада боеприпасов.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщили в Минобороны 17 июля.