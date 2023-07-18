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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Тарнавский о таврийском направлении: Продолжаются бои, местами силы обороны имеют успехи, а враг отступает

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На таврийском направлении продолжаются бои, отметил Тарнавский
На таврийском направлении продолжаются бои, отметил Тарнавский
Фото: EPA

Украинские военные на таврийском направлении местами имеют успехи. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский 18 июля в Telegram.

"На таврийском направлении продолжаются бои, местами Силы обороны имеют успехи, а враг отступает", – заявил он.

За прошедшие сутки оккупанты 20 раз атаковали украинские позиции и совершили 678 обстрелов. Артиллерийские подразделения сил обороны выполнили 1681 огневую задачу.

За последние сутки потери оккупантов на таврийском направлении убитыми и ранеными составили более трех рот, сообщил Тарнавский. Также уничтожена 41 единица военной техники противника, в частности четыре танка, 12 ББМ, три гаубицы "Мста-Б", два "Града", беспилотники "Орлан-30", Supercam, Zala, самоходная артиллерийская установка "Акация", пушка "Гиацинт-С" и автомобильная техника. Также были уничтожены четыре российских склада боеприпасов.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. 

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщили в Минобороны 17 июля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: война России против Украины, потери армии России, Александр Тарнавский
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